شاهد.. أهداف مباراة الأهلي ونصر حسين داي 2-1 في البطولة العربية

متابعات:أحرز عمرو بركات، اللاعب البديل، هدفًا في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع في مباراة نصر حسين داي الجزائري، ليحجز النادي الأهلي بطاقة الصعود كأحسن ثانٍ في المجموعات الثلاث من البطولة العربية للأندية لكرة القدم المقامة بمصر، بعد وصوله إلى النقطة 6 ليحتل بها المركز الثاني خلف الفيصلي الأ

متابعات:



أحرز عمرو بركات، اللاعب البديل، هدفًا في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع في مباراة نصر حسين داي الجزائري، ليحجز النادي الأهلي بطاقة الصعود كأحسن ثانٍ في المجموعات الثلاث من البطولة العربية للأندية لكرة القدم المقامة بمصر، بعد وصوله إلى النقطة 6 ليحتل بها المركز الثاني خلف الفيصلي الأردني المتصدر برصيد 9 نقاط عن المجموعة الأولى.

وكان نصر حسين داي قد تقدم على الأهلي بهدف في الدقيقة 61 عن طريق لاعبه محمد الهادي بولعويدات، بعد خطأ من أكرم توفيق في التمرير وخطأ آخر من محمد الشناوي بعدما تصدى للكرة بطريقة خاطئة لتسكن المرمى.

وفي الدقيقة 74، يحرز صالح جمعة هدف التعادل بعد احتساب حكم المباراة العراقي على صباح عدي ضربة جزاء للاعب وليد أزارو بعد عرقلته داخل منطقة الـ18 يسددها صالح جمعة.



