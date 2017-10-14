شاهد.. أهداف مباراة اتليتكو مدريد وبرشلونة تعليق رؤوف خليف

متابعات:أفلت برشلونة من الهزيمة الأولى في الموسم الحالي، وتعادل بصعوبة مع مضيفه أتلتيكو مدريد «1-1»، السبت، في المرحلة الثامنة من الدوري الإسباني لكرة القدم.وتقدم ساؤول نيجيز بهدف لاتلتيكو مدريد في الدقيقة 22 وتعادل المهاجم الأوروجوياني لويس سواريز لبرشلونة قبل ثمان دقائق من النها

متابعات:

أفلت برشلونة من الهزيمة الأولى في الموسم الحالي، وتعادل بصعوبة مع مضيفه أتلتيكو مدريد «1-1»، السبت، في المرحلة الثامنة من الدوري الإسباني لكرة القدم.





وتقدم ساؤول نيجيز بهدف لاتلتيكو مدريد في الدقيقة 22 وتعادل المهاجم الأوروجوياني لويس سواريز لبرشلونة قبل ثمان دقائق من النهاية.

وفي أول مباراة تجمع بين الفريقين على ملعب واندا ميتروبوليتانو، سيطر اتلتيكو على مجريات اللعب في أول نصف ساعة ولكن منذ ذلك الحين كانت الكلمة العليا من نصيب برشلونة الذي اهدر العديد من الفرص المحققة خاصة عن طريق سواريز والأرجنتيني ليونيل ميسي.

وبعد سبعة انتصارات متتالية اهدر برشلونة أول نقطتين له في الموسم الحالي.

ورفع برشلونة رصيده في الصدارة إلى 22 نقطة بفارق خمس نقاط أمام ريال مدريد الوصيف مقابل 16 نقطة لاتلتيكو في المركز الثالث.

وكاد انطوان جريزمان أن يتقدم بهدف لاتلتيكو بعد مرور سبع دقائق بعدما تلقى تمريرة داخل منطقة الجزاء من أنخل كوريا ليسدد بشكل مباشر ولكن تير شتيجن حارس برشلونة أبعد الكرة بصعوبة لضربة ركنية.

وتألق تير شتيجن مرة أخرى وأنقذ مرمى برشلونة من هدف محقق بعدما تصدى لانفراد كامل من جريزمان.

وأسفرت المحاولات المتتالية من جانب اتلتيكو عن تسجيل هدف السبق في الدقيقة 22 بتوقيع ساؤول نيجيز عبر تسديدة رائعة من على حدود منطقة الجزاء مرت من على يسار تير شتيجن إلى داخل الشباك.

ولم يشكل برشلونة أي خطورة تذكر على مرمى الحارس السلوفيني لأتلتيكو يان اوبلاك رغم المحاولات المستمرة من جانب الأرجنتيني ليونيل ميسي لإمداد لويس سواريز واندري جوميش بالتمريرات.

ومرت أخر ربع ساعة من الشوط الأول وسط سيطرة مطلقة من جانب برشلونة مستغلا سرعة ومهارة ميسي لكن دون أن ينجح الفريق في صناعة فرص محققة على مرمى يان اوبلاك.

وبدأ الشوط الثاني على نفس الطريقة التي انتهى بها الشوط الأول حيث هجمات متتالية من جانب برشلونة يقابلها استبسال دفاعي من جانب أصحاب الأرَض.

وكاد سواريز أن يسجل هدف التعادل لبرشلونة في بداية الشوط الثاني عبر تصويبة صاروخية من على خط منطقة الجزاء ولكن اوبلاك أنقذ مرماه من هدف مؤكد.

وعلى عكس سير اللعب كاد جريزمان أن يسجل الهدف الثاني لاتلتيكو في الدقيقة 52 عبر تصويبة صاروخية من مسافة ست ياردات ولكن الكرة مرت مباشرة بجوار القائم.

ووقف القائم الأيسر بالمرصاد لميسي وحرمه من تسجيل هدف التعادل لبرشلونة من ضربة حرة من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 57.

وكان ميسي قريبا جدا من تسجيل هدف التعادل لبرشلونة في الدقيقة 65 بعد سلسلة من التمريرات انتهت عند النجم الأرجنتيني داخل منطقة الجزاء ليسدد كرة زاحفة تصدى لها اوبلاك على مرتين.

وواصل ميسي محاولاته الجادة لإدراك التعادل لفريقه وكاد أن يحقق مبتغاه في الدقيقة 70 بعدما تبادل التمرير مع إيفان راكيتيتش قبل أن يسدد كرة قوية من على خط منطقة الجزاء لكنها مرت بمحاذاة المرمى تماما.

وقبل عشر دقائق من نهاية المباراة أنقذ اوبلاك مرمى اتلتيكو من هدف محقق وتصدى ببراعة لتسديدة قوية من سواريز.

ولكن قبل ثمان دقائق من النهاية نجح سواريز في إدراك التعادل لبرشلونة بضربة رأس رائعة مستغلا تمريرة متقنة من سيرجي روبرتو.

واهدر برشلونة فرصة لا تضيع قبل دقيقتين من النهاية بعدما مرر جوميش كرة أمام المرمى مباشرة لسواريز ولكن مهاجم منتخب أوروجواي لم يلحق بالكرة وهو على بعد ياردتين فقط من المرمى.