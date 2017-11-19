شاهد.. أهداف مباراة إسبانيول وفالنسيا 0-2 بالدورى الإسباني

متابعات: واصل فريق فالنسيا الإسباني مسلسل انتصاراته خلال الموسم الجاري من الدوري الإسباني، بعدما حقق فوزه الثامن على التوالي في المسابقة، على حساب فريق إسبانيول، بنتيجة «2-0»، في المباراة التي جمعت بين الفريقين، الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ12 من المسابقة. سجل هدفي فالنسيا كل من الف

متابعات:





واصل فريق فالنسيا الإسباني مسلسل انتصاراته خلال الموسم الجاري من الدوري الإسباني، بعدما حقق فوزه الثامن على التوالي في المسابقة، على حساب فريق إسبانيول، بنتيجة «2-0»، في المباراة التي جمعت بين الفريقين، الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ12 من المسابقة.

سجل هدفي فالنسيا كل من الفرنسي جيفري كوندوجوبيا والإسباني سانتياجو مينا، في الدقيقتين 67 و83 على الترتيب.

بهذا الفوز، رفع فالنسيا رصيده إلى 30 نقطة، في وصافة الدوري الإسباني، بفارق 4 نقاط عن برشلونة، متصدر الترتيب، و6 نقاط أمام ريـال مدريد وأتلتيكو مدريد، صاحبي المركز الثالث والرابع على الترتيب.

فيما تجمد رصيد إسبانيول عند 13 نقطة، بعدما تلقى خسارته الثانية على التوالي في المسابقة، محتلًا المركز الـ13 مؤقتًا، ليحنت انتهاء باقي مباريات المرحلة.

جدير بالذكر أن فالنسيا يلتقي مع برشلونة، في الجولة الـ13 من المسابقة، على ملعب «الميستايا»، معقل فالنسيا، في مباراة ستحدد بشكل كبير ملامح المنافسة على الدوري الإسباني، خلال الموسم الجاري.



