شاهد.. أهداف مباراة أولمبيك ليون وموناكو بالدوري الفرنسي

متابعات:خطف ليون فوزا قاتلا من منافسه موناكو بنتيجة 3 - 2 فى اللقاء الذى جمع الفريقين مساء الجمعة فى افتتاح مباريات الجولة التاسعة من الدوري الفرنسي.افتتح ماريانو دياز التهديف مبكرا لفريق ليون فى الدقيقة 11، قبل أن يسجل رونى لوبيز هدف التعادل لفريق موناكو بالدقيقة 17، وعاد ليون للتقدم من جديد

متابعات:

خطف ليون فوزا قاتلا من منافسه موناكو بنتيجة 3 – 2 فى اللقاء الذى جمع الفريقين مساء الجمعة فى افتتاح مباريات الجولة التاسعة من الدوري الفرنسي.





افتتح ماريانو دياز التهديف مبكرا لفريق ليون فى الدقيقة 11، قبل أن يسجل رونى لوبيز هدف التعادل لفريق موناكو بالدقيقة 17، وعاد ليون للتقدم من جديد عن طريق نبيل فقير فى الدقيقة 23، ولكن نجح اداما تراورى من تسجيل هدف التعادل لموناكو فى الدقيقة 34 من زمن المباراة. وفى الدقيقة 93 من زمن المباراة خطف نبيل فقير هدف الفوز لليون ليحقق لفريقه فوزا غاليا.

بتلك النتيجة رفع ليون رصيده للنقطة 16 فى المركز الثالث، وتجمد رصيد موناكو عند 19 نقطة فى المركز الثانى خلف باريس سان جيرمان صاحب الصدارة بـ 22 نقطة.

وتستكمل مباريات الجولة التاسعة غدا السبت بأقامة 6 مباريات أبرزها مواجهة ديجون مع باريس سان جيرمان، وتختتم مباريات الجولة بعد غدا الأحد بثلاث مباريات أبرزها لقاء ستراسبورج مع مارسيليا.