شانغهاي تشجع على ساعات عمل مرنة وسط تفشي فيروس كورونا

شجع الإشعار أيضا على زيادة المواصلات العامة في ساعات الذروة لتحسين الكفاءة، وأوضح الإشعار أنه يجب زيادة تعقيم المركبات العامة مثل قطارات الأنفاق والحافلات وسيارات الأجرة، إلى جانب زيادة التهوية.

تشجع سلطات شانغهاي على ساعات عمل أكثر مرونة لتجنب أي عدوى ممكنة بفيروس كورونا الجديد، تزامنا مع استئناف الأعمال التجارية العمل غدا.

خفض ساعات العمل

ويتعين على الشركات توفير السبل للسماح لأطقم العمل بالحصول على مناوبات عمل أكثر مرونة، وفقا لإشعار صدر عن مركز شانغهاي الرئيسي لمكافحة الالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس كورونا الجديد.

وينبغي بحث الترتيبات اللازمة لخفض أو تأجيل ساعات العمل، ويتعين على الشركات أن تأخذ بعين الاعتبار توفير ظروف مناسبة للعاملين، للعمل من المنزل.

وشجع الإشعار أيضا على زيادة المواصلات العامة في ساعات الذروة لتحسين الكفاءة، وأوضح الإشعار أنه يجب زيادة تعقيم المركبات العامة مثل قطارات الأنفاق والحافلات وسيارات الأجرة، إلى جانب زيادة التهوية.

الطيران المدنى الصيني

ومن ناحية أخرى، يلعب قطاع الطيران المدني الصيني الذي ينمو بسرعة دورا في تسهيل جهود الوقاية من تفشي فيروس كورونا الجديد والسيطرة عليه.

وأوضحت إدارة الصين للطيران المدني أن سلطات الطيران المدني الصينية تعمل بفاعلية في توجيه خطوط وشركات الطيران بالبلاد والتنسيق بينها لتنضم إلى جهود مكافحة الفيروس.

وتمنح شركات الطيران الصينية مزايا فيما يخص النقل السريع وعالي الجودة، وكذلك توسيع الأسطول والشبكات.

وتقوم شركات الطيران بفاعلية بنقل أفراد الأطقم الطبية، وإعادة الصينين العالقين خارج البلاد إلى الوطن وتوصيل إمدادات الطوارئ للمناطق المتضررة من الفيروس.

وبحلول 8 فبراير، قامت 13 من خطوط الطيران الصينية بتنظيم 72 رحلة فى مهام عاجلة لنقل أكثر من 9500 من أفراد الفرق الطبية و370 طنا من الإمدادات لدعم ووهان، مركز تفشي فيروس كورونا بمقاطعة هوبي بوسط الصين.

فحص الحالات

وقال جيانج تشاو ليانج رئيس لجنة الحزب الشيوعى في مقاطعة هوبي، إن السلطات تحتاج يومين لإنهاء اختبار جميع الحالات المشتبه إصابتها بفيروس كورونا الجديد في ووهان، مركز تفشي الفيروس في مقاطعة هوبي بوسط الصين.

وذكرت لجنة الحزب الشيوعي الصيني فى مقاطعة هوبي، أنه يتعين على ووهان إجراء فحوصات شاملة في المدينة لاحتواء تفشي الفيروس.

وأضافت اللجنة أن إنهاء إجراء اختبارات للحالات المشتبه بها سيساعد في توفير المزيد من الموارد الطبية للمرضى المؤكد إصابتهم.

وبدأت السلطات اليوم، تطهير مدينة ووهان مرتين في اليوم، كجزء من جهودها لاحتواء تفشي الفيروس.

وشهدت المدينة 1379 حالة عدوى جديدة و63 حالة وفاة جديدة أمس السبت.

يشار إلى أن هذه المادة منقولة عن وكالة شينخوا الصينية بموجب اتفاق لتبادل المحتوى مع جريدة «المال».