«شانجان» تتصدر مبيعات السيارات في السوق الصينية خلال أول 9 أشهر من 2023

تصدرت «شانجان» قائمة العلامات التجارية الأكثر مبيعًا للسيارات في السوق الصينية خلال أول 9 أشهر من العام الحالى، بعدما تمكنت من بيع وتسليم 708 آلاف و965 مركبة، وذلك وفقًا للبيانات الصادرة عن الجمعية الصينية لمصنعي السيارات.

وجاءت «جيلي» فى المرتبة الثانية مسجلة بيع 550 ألفًا و155 مركبة، أعقبتها «شيري» ثالثًا بواقع 395 ألفًا و161 وحدة.

وحلت «جريت وول» فى المرتبة الرابعة بإجمالى 307 آلاف و552 سيارة، تلتها «سايك – وولينج Wuling» خامسًا بنحو 247 ألفًا و523 وحدة.

وحصدت «GAC» المرتبة السادسة مسجلة نحو 240 ألفًا و871 مركبة، أعقبتها «فاو» سابعًا بإجمالى 215 ألفًا و755 وحدة.

وتمركزت «سايك» في المرتبة الثامنة بعدما تمكنت من بيع 143 ألفًا و513 مركبة، تلتها «دونج فينج» تاسعًا بنحو 55 ألفًا و759 وحدة.

وظهرت «بايك» فى المرتبة العاشرة بقائمة العلامات التجارية الأكثر مبيعًا للسيارات فى السوق الصينية خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر الماضى، مسجلة نحو 37 ألفًا و952 وحدة.