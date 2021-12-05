شامل جوسيب لـ«المال»: «فودافون مصر» فرصة مثيرة لتنويع إيرادات وتعظيم ربحية «Vodacom»

«نتخطى الحدود» للتعمق فى أفكار راغبى الاستثمار فى السوق المحلية، هكذا جاءت فلسفة «المال» فى اهتمامها بإجراء حوار مع شامل جوسيب، الرئيس التنفيذى لمجموعة «VODACO» التى تترقب موافقات إنهاء استحواذها على %55 من أسهم شركة فودافون مصر- فى أول ظهور للشركة فى وسيلة إعلامية مصرية منذ الإعلان عن الصفقة المرتقبة.

يذكر أن «فودافون العالمية» أعلنت عن تلقيها عرض شراء لحصتها فى «فودافون مصر» البالغة %55 بقيمة إجمالية تقدر بنحو 2.7 مليار دولار، فيما تحصل «فودافون العالمية» على أسهم جديدة عبر زيادة رأسمال شركة «VODACOM» توازى %80 من قيمة حصتها فى «فودافون مصر» لترتفع حصة «فودافون العالمية» فى «VODACOM» لنحو %65.1 وستسدد شركة «VODACOM» بنسبة %20 المتبقية من تكلفة الاستحواذ على 55 % من أسهم فودافون مصر بشكل نقدى بقيمة 548 مليون دولار، تمول عبر تسهيلات ائتمانية، بالإضافة إلى دراسة خيارات التمويل الأخرى، ومنها قروض بنكية وسندات مقومة بالعملة الجنوب أفريقية.

أحمد على

«المال» طرحت تساؤلاتها على الرئيس التنفيذى لـ «VODACOM» التى تنوعت بين أسباب اهتمام المجموعة بالتواجد فى مصر، بالإضافة إلى آخر تطورات الصفقة والقيمة المضافة التى ستمنحها «VODACOM» للسوق المصرية وأبرز الخدمات والمنتجات الجديدة، بجانب توضيح تغير إيرادات المجموعة عقب الاستحواذ على «فودافون مصر».

وتنوعت إجابات «جوسيب»، بين تأكيده على جاذبية السوق المصرية وامتلاكها فرص استثمارية عدة فى قطاع التكنولوجيا المالية فى ظل ارتفاع عدد السكان، ونسبة غير المتعاملين منهم مع القطاع البنكى والبالغة %80 وفقا لتقديرات «جوسيب».

وتطرق «جوسيب» فى حواره مع «المال» إلى خطة الشركة بشأن المنتجات الجديدة التى ستطرحها فى السوق المصرية، ومن أبرزها التطبيق الفائق «Super – App» الذى يجمع بين خدمات متعددة من بينها المدفوعات الإلكترونية والتجار والإقراض والتأمين.

«وحدة مصر» ستظل جزءًا من عائلة «فودافون» ولا نعتزم طرحها فى البورصة حاليًا

وكشف أن «Vodacom» لا تعتزم طرح «فودافون مصر» فى البورصة المصرية خلال الوقت الراهن، مع تأكيده على أن فودافون العالمية لا تعتزم التخارج من «Vodacom» خلال الفترة الحالية على الأقل.

فرصة للتكامل بين مصنع البرمجيات بمصر والبيانات الضخمة فى «Vodacom»

وتعتزم «Vodacom» وفقًا لـ «جوسيب» إتاحة خدمات أكبر منصة للخدمات المالية فى أفريقيا بالسوق المصرية، بالإضافة إلى إحداث تكامل بين مصنع البرمجيات بمصر وقدرات البيانات الضخمة فى «Vodacom».

يُذكر أن «فودافون العالمية» تمتلك نحو %60 من أسهم «Vodacom» الجنوب أفريقية، فيما تتوزع النسبة الباقية بين مؤسسة الاستثمارات العامة بجنوب أفريقيا، وشركة «YeboYethu» ومساهمى التداول الحر.

كانت «المال» كشفت فى 11 نوفمبر الماضى، أن «فودافون العالمية» ستحصل على أسهم جديدة، عبر زيادة رأسمال شركة «VODACOM» توازى 80 % من قيمة حصتها فى فودافون مصر، لترتفع حصة «فودافون العالمية» فى «Vodacom» لنحو 65.1% فيما ستسدد» VODACOM»الـ 20% المتبقية بشكل نقدى بقيمة 548 مليون دولار، تمول عبر تسهيلات ائتمانية.

يذكر أن «فودافون العالمية» وقعت مع «المصرية للاتصالات» التى تمتلك %45 من أسهم «فودافون مصر» اتفاقية المساهمين المعدلة فى 7 يونيو الماضى، التى حصلت بمقتضاها «المصرية للاتصالات» على عدة مزايا، أبرزها قيام شركة فودافون مصر بتوزيع أرباح نقدية استثنائية من الأرباح المرحلة بإجمالى 10 مليارات جنيه خلال 2021 بالإضافة إلى توزيع أرباح بحد أدنى بنسبة %60 سنويًا.

وحصلت «فودافون العالمية» على حق نقل ملكية حصتها إلى داخل المجموعة دون اعتراض «المصرية للاتصالات»، شريطة أن يتقدم المساهم الجديد – VODACOM – بصك التزام بكل البنود الواردة فى اتفاقية المساهمين المعدلة، فيما أعلنت «المصرية للاتصالات» فى نوفمبر الماضى أن مجموعة فودافون العالمية أكدت التزام «VODACOM» بتقديم صك الالتزام باتفاقية المساهمين المعدلة.

وحققت «Vodacom» خلال السنة المالية المنتهية فى 31 مارس 2021، إيرادات بقيمة 6.17 مليار دولار بنمو سنوى %8.3 بينما بلغ صافى أرباحها نحو 1.073 مليار دولار بنمو قدره 2.6 %.. وإلى نص الحوار.

المال: ما سبب اهتمامك بالتواجد فى السوق المصرية عبر الاستحواذ على %55 من أسهم «فودافون مصر»؟

شامل جوسيب: «فودافون مصر»شركة جذابة وتعد علامة تجارية راسخة فى مصر، وتمتلك مجموعة من العوامل التى ساهمت فى رغبتنا فى الاستثمار بها، من بينها تمتعها بأكبر حصة سوقية من العملاء، بالإضافة إلى أنها تقدم حاليًا مجموعة من خدمات الصوت والبيانات والخدمات المالية عبر الهاتف المحمول إلى 43 مليون عميل.

بجانب أن شركة فودافون مصر فى وضع مثالى يمكنها من تحقيق النمو فى سوق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

نستهدف مضاعفة معدلات نمو أرباح التشغيل فى المجموعة عبر الصفقة

و«فودافون مصر» ستوفر فرصة مثيرة لمساهمى «فوداكوم»لتنويع الإيرادات والربحية، بالإضافة إلى إمكانية تسريع معدلات نمو أرباح التشغيل متوسطة الأجل للمجموعة إلى أرقام مضاعفة.

«القاهرة» وجهة استثمارية جاذبة وأجندة الإصلاح الاقتصادى وعدد السكان عوامل تدعمنا

وهناك مجموعة من العناصر التى تدعم رؤيتنا فى الاستثمار فى السوق المصرية، منها جاذبية مصر كوجهة استثمارية وتوقعات النمو الاقتصادى، بجانب عدد السكان الكبير وارتفاع نسبة الشباب فى المجتمع وأجندة الإصلاح الاقتصادى التى تنفذها الدولة المصرية.

المال: ماذا عن تطورات الصفقة والموافقات اللازمة ؟

شامل جوسيب: نحن فى انتظار جميع الموافقات التنظيمية والرقابية، وموافقة الجمعية العمومية لشركة «فوداكوم».

تجدر الإشارة إلى أن الصفقة تعد منطقية من الناحية الإستراتيجية لشركة «Vodacom» بصفتها لاعبًا رائدًا فى مجال التكنولوجيا المالية فى أفريقيا.

وتمتلك مجموعة «Vodacom» وضع مثالى لإطلاق العنان لشركة فودافون مصر فى مجال التكنولوجيا المالية خاصة مع تسريع وتيرة خطة الشمول المالى التى تنفذها الحكومة المصرية، فى ظل أن نسبة كبيرة من السكان فى مصر تصل لـ %80 لا تتعامل مع البنوك.

وتخطط «Vodacom» للاستفادة من فرص النمو الموجودة فى قطاع التكنولوجيا المالية المتاحة فى السوق المصرية، عبر تقديم منصات خدماتها المالية والشراكات العالمية وأفضل الممارسات.

المال : الصفقة ستتم تسويتها بنسبة %80 من خلال إصدار أسهم جديدة، ماذا عن كواليس ذلك الأمر؟

شامل جوسيب: بالفعل سيتم تسوية %80 من قيمة الصفقة عن طريق إصدار 242 مليون سهم جديد من مجموعة «Vodacom» بسعر إصدار 135.75 راند (عملة جنوب أفريقيا) لكل سهم.

وسترتفع حصة فودافون بى ال سيى (فودافون العالمية) فى شركة «Vodacom» من %60.5 إلى %65.1 ونتيجة لذلك ستظل فودافون مصر جزءًا من عائلة «فودافون» و«فوداكوم» حال موافقة الجهات التنظيمية ومساهمى «Vodacom» .

«المال»: سيتم سداد الجزء النقدى من الصفقة من خلال التسهيلات الائتمانية، فماذا عن البنوك التى تدعم «Vodacom» فى هذه الصفقة؟

بنوك جنوب أفريقيا تدعمنا فى الصفقة لسداد الجزء النقدى

شامل جوسيب: سيتم دعم الصفقة المقترحة من قبل البنوك المحلية فى جنوب أفريقيا التى ترتبط فوداكوم بعلاقة قائمة معها.

«المال»: هل تعتزم «VODACOM» إصدار سندات لتمويل الصفقة؟ وما هى السبل الأخرى المتاحة أمامها للتمويل؟

شامل جوسيب : «VODACOM» تقوم حاليًا بتقييم خيارات تمويل الديون المختلفة، من أجل تحسين هيكل رأس المال الخاص بها مع مراعاة خطط نمو «Vodacom».

«المال» : «Vodacom» هى شركة مدرجة فى بورصة جوهانسبرج .. هل تعتزم طرح شركة فودافون مصر فى البورصة المصرية؟

شامل جوسيب: لا توجد خطط لطرح شركة فودافون مصر فى البورصة خلال الوقت الحالى.

«المال»: ماذا عن القيمة المضافة التى ستجلبها «Vodacom» إلى السوق المصرية؟ وما هى الخدمات الجديدة التى ستقدمها «Vodacom» لعملاء أكبر شركة بقطاع الاتصالات فى مصر؟

شامل جوسيب: «فودافون مصر» شركة تدار بشكل جيد وتتمتع بسجل حافل بالنمو وهى إحدى شركات الاتصالات الرائدة فى أفريقيا.

وتعد «فودافون» أكبر مزود لمحفظة الهاتف المحمول فى البلاد من خلال خدمة «فودافون كاش»، وفقًا لبيانات الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات إذ استحوذت «Vodafone Cash» على ما يقرب من 90٪ من معاملات محفظة الهاتف المحمول فى أغسطس الماضى.

وتخطط مجموعة «Vodacom» لخلق قيمة كبيرة فى السوق المصرية من خلال توسيع إستراتيجيتها متعددة المنتجات فى مصر.

وبالإضافة إلى التكنولوجيا المالية، ترى «Vodacom» أن هناك فرصا مرتفعة للتكامل بين مصنع البرمجيات فى مصر وقدرات البيانات الضخمة لديها، بجانب فرص التعاون الكبير بين الشركتين من خلال توسيع نطاق حلول المؤسسات الأفريقية وإنترنت الأشياء، مما يتيح انتشار الخدمات الرقمية، بالإضافة إلى مشاركة المواهب من كوادر الشركتين.

و مع تطورنا من الاتصالات السلكية إلى اللاسلكية إلى التكنولوجيا الحديثة، يظل الوصول إلى الكوادر الماهرة أمرًا بالغ الأهمية، فى الوقت الذى تشتهر فيه مجموعة «فودافون مصر» كقوة للمواهب والمهارات.

وعلى صعيد خطة «Vodacom» فى نشاط الخدمات المالية، ترى الشركة أن الخدمات المالية تمثل %2 من إيرادات فودافون مصر مقارنة بمتوسط قدره %20 فى الأسواق الدولية لمجموعة «Vodacom»، وبنسبة 40% فى أسواق مثل تنزانيا وكينيا.

ومن ثم نعتقد أنه من خلال التركيز على الخدمات المالية، يمكننا تحقيق زيادة كبيرة فى الإيرادات المادية لشركة فودافون مصر.

إتاحة «M-PESA» أكبر منصة للتكنولوجيا المالية فى أفريقيا وتطبيق «super-app»

ونعتزم الاستفادة من إمكانات منصة التكنولوجيا المالية فى «Vodacom» والتى تشمل «Vodasure» و«Vodalend» و«Vodapay» بالإضافة إلى إطلاق خطة «M-PESA» وهى خدمة تحويل الأموال عبر الهاتف المحمول الأكثر نجاحًا فى أفريقيا وأكبر منصة للتكنولوجيا المالية فى المنطقة.

المال: تمت الإشارة فى إفصاحك لبورصة جوهانسبرج إلى أن «Vodafone Group Plc» تعتزم بيع جزء من حصتها فى «Vodacom» خلال عام من تاريخ إقفال الصفقة؟ هل يرجع ذلك إلى الرغبة فى زيادة التداول الحر أم هو رغبة فى الخروج الجزئي؟

شامل جوسيب: هذا سؤال يوجه لشركة «Vodafone»، لكننا نتفهم أن «Vodafone» ليس لديها أى نوايا خلال الوقت الراهن للتخلص من أى من أسهمها فى «Vodacom « فى السوق لزيادة التعويم الحر للشركة.

المال : أخبرنا عن «Vodacom»؟ وقدمها للسوق المصرية بتفاصيل دقيقة؟

شامل جوسيب : «Vodacom» شركة رائدة فى مجال الاتصال والخدمات الرقمية والمالية فى أفريقيا، وقمنا بتطوير أعمالنا وتوسعاتنا لتصل إلى تنزانيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية وموزمبيق وليسوتو وكينيا.

نخدم 303 ملايين شخص ونقدم خدمات مدارة للمؤسسات فى 48 دولة

وتغطى شبكات الهاتف المحمول الخاصة بـ «Vodacom» أكثر من 303 ملايين شخص من خلال (Vodacom Business Africa» (VBA»، ونقدم خدمات مدارة لأعمال المؤسسات فى 48 دولة.

المال: كيف تستفيد «Vodacom» من السوق المصرية؟ وكيف ترى قطاع الاتصالات فى مصر؟

شامل جوسيب: فودافون مصر هى واحدة من أصول الاتصالات الرائدة فى أفريقيا وتتمتع بمكانة رائدة فى السوق، مع فرص نمو قوية وهوامش ربحية كبيرة.

ومن المتوقع أن يساهم الاستحواذ المحتمل على تنويع وتسريع إمكانات نمو «Vodacom» ويتماشى مع إستراتيجيتنا متعددة المنتجات أو «نظام المزايا».

بالإضافة إلى النمو من الخدمات الأساسية هناك فرص زيادة كبيرة من الخدمات المالية وإنترنت الأشياء(IoT) والهاتف الثابت، بدعم قدرات «Vodacom» فى مجال التكنولوجيا المالية فى أفريقيا، التى تؤهلها للدخول فى شراكة مع «Vodafone Egypt» لاستغلال الفرص الكبيرة فى مصر بجانب دعم الشمول المالى.

المال: كيف ترى «Vodacom» مجال الخدمات المالية التكنولوجية مستقبلا ؟

شامل جوسيب: فور الانتهاء من إتمام الصفقة، ستعمل «Vodacom Group» مع فريق الخدمات المالية فى «Vodafone Egypt» لتحديد هذه الأهداف، إذ نعتزم تكرار تركيزنا الإستراتيجى على الخدمات المالية فى مصر.

وهذا يعنى أننا سنستفيد من خارطة طريق منتجات الخدمات المالية الخاصة بـ «Vodacom « بما فى ذلك نهج التطبيق السوبر super-app” « الذى يجمع قدراتنا عبر التجار والمستهلكين فى المدفوعات والإقراض والاستثمارات والتأمين والتجارة الإلكترونية.

المال: ماذا عن هيكل إيرادات المجموعة والمساهمات فى الأسواق المختلفة؟

شامل جوسيب: تساهم شركة «Vodacom South Africa « بحوالى %70 فى الأرباح التشغيلية لمجموعةVodacom Group بينما تساهم الأعمال الدولية –القسم الدولى فى المجموعة- ( ليسوتو وموزمبيق والكونغو الديمقراطية وتنزانيا) بحوالى %12 بينما تساهم «Safaricom» بحوالى %18.

و تمتلك «Vodacom « نحو 87.5 % من «فودافون كينيا» والتى بدورها تمتلك %39.93 من «SafaricomPlc»، مما يمنح «Vodacom» حصة فعالة فى «Safaricom» بنسبة %34.94.

المال : كيف ستتغير إيرادات «فوداكوم» فى المستقبل بعد الاستحواذ على فودافون مصر؟

وحدة مصر ستساهم بـ 23.4% من إيراداتنا وستكون مستقلة ولن تتبع القسم الدولى

شامل جاسوب : ستساهم فودافون مصر فى %23.4 من إيرادات التشغيل فى عام 2021 حال إتمام الصفقة، مقابل %47.1 للجنوب أفريقيا، و%18 للقسم الدولى فى المجموعة و%11 لـ safaricom (مشغل اتصالات فى كينيا).

وتساهم «فودافون مصر» فى أرباح التشغيل بنسبة %21.7 بعد جنوب أفريقيا بنسبة مساهمة %57.6 و%10.8 للقسم الدولى و%9.9 لـ«safaricom».

المال:» Vodacom « تتواجد الآن فى جنوب وشمال وشرق أفريقيا، كيف تتوقع مستقبل الشركة وهل هناك توسعات جغرافية جديدة؟ وكيف ستتم إدارة فودافون مصر؟

شامل جوسيب : فى انتظار جميع الموافقات النهائية للصفقة المقترحة، وستتم إدارة شركة فودافون مصر كوحدة مستقلة من قبل المجموعة وليست تابعة للقسم الدولى.

ومن المتوقع أن ينضم الرئيس التنفيذى لشركة فودافون مصر إلى اللجنة التنفيذية لمجموعة (VODACOM Group Exco) ولا نتوقع توسعا جغرافيا جديدا خلال الفترة المقبلة.