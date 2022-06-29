«شاكوش» يفتعل أزمة جديدة بعد «الموسيقيين».. وملحنون : لا يتعلم من أخطائه

وضع مغني المهرجانات حسن شاكوش نفسه في أزمة جديدة الساعات الأخيرة بمجرد ظهوره الإعلامي الأول مع عمرو أديب في برنامج الحكاية بعد انتهاء أزمته السابقة مع نقابة الموسيقيين ، حينما صرح له بأن أغنية حاجة مستخبية للملحن والتي قدمها النجم محمد حماقي منذ سنوات ولاقت إعجابا من الكثيرين ، مسروقة من لحن أغنية تركية في الأساس ، وقام شاكوش بأخذ لحنها سابقا هو ومغني المهرجانات عمر كمال وتقديم أغنية بنت الجيران التي تسببت في شهرتهما سابقا من لحن أغنية حماقي.

وأدت هذه التصريحات غير المحسوبة منه للهجوم عليه من صناع الأغنية الملحن مدين والشركة المنتجة لها ” نجوم ريكوردز” والشاعر الغنائي محمد عاطف على مواقع التواصل الاجتماعي الساعات الماضية ، بالإضافة لهجوم شديد من المنتج وليد منصور والشاعر تامر حسين والمطربة شذى وغيرهم من صناع الأغنية المصرية.

كما قامت نجوم ريكوردز بحذف أغنية بنت الجيران لشاكوش وعمر كمال من يوتيوب تماما كأول إجراء تم اتخاذه بعد هذه التصريحات ، برغم تحقيقها ما يقرب نصف مليار مشاهدة بمنصة يوتيوب ، بالإضافة لقيام الملحن مدين بتقديم بلاغ ضد حسن شاكوش يتهمه فيها بتشويه سمعته الفنية أمام الجمهور .

يذكر أيضا أن حسن شاكوش كان موقوفا من نقابة الموسيقيين لمدة 10 أشهر ، وممنوع من ممارسة الغناء تماما ، وبعد اعتذاراته الكثيرة للنقابة ونقيب الموسيقيين هاني شاكر طيلة الأشهر الماضية في جميع المناسبات واللقاءات التليفزيونية التي ظهر بها، وافق مجلس النقابة على عودته لمزاولة الغناء مرة ثانية ومنحه تصريحا بذلك من النقابة ، مع وجود ضوابط له حتى لا يقع في أزمات ثانية تتسبب في إيقافه.

أحمد زعيم : حسن شاكوش يتحدث بلا وعي وأساء للملحن مدين وصناع حاجة مستخبية

قال الملحن أحمد زعيم للمال : إن ما قاله حسن شاكوش في برنامج الحكاية للإعلامي عمرو أديب ، أساء للملحن مدين والشاعر الغنائي محمد عاطف والنجم محمد حماقي حقيقة .

وأضاف أنه قد يكون قال هذا الكلام عن أغنية حاجة مستخبية بعفوية ولم يقصد أن مدين ملحن الأغنية سارق للحن من أغنية تركية ، لكن شاكوش يجب ألا يظهر في لقاءات تليفزيونية أبدا لأنه لا يعي ما يقول وذلك يوقعه في أزمات متتالية دون أن يدري .

ولفت زعيم الى أنه لا يصح أبدا حتى لو كان يفتقد للوعي والثقافة ، أن يسىء لصناع عمل فني بهذه الصورة على الهواء فذلك عيب ولا يصح أبدا ، مشيرا إلى أن قيام شركة نجوم ريكوردز المنتجة لأغنية حاجة مستخبية منذ سنوات لمحمد حماقي بحذف أغنية بنت الجيران من يوتيوب الساعات الأخيرة خطوة مميزة بعد تصريحات حسن شاكوش في البرنامج .

وتساءل زعيم ماسبب ترك الشركة للأغنية خلال السنين الماضية بعد سرقة شاكوش للحنها من أغنية حاجة مستخبية، وتقديمه في أغنيته الشهيرة بنت الجيران وعدم حذفها فورا من يوتيوب ، لماذا قامت الشركة بحذف الأغنية اليوم فقط بعد تصريحاته الأخيرة ضد صناع الأغنية .

حسام خليل : كان ينبغي أن يبتعد عن الظهور الإعلامي هذه الفترة بعد انتهاء أزمته الأخيرة

وأوضح منظم الحفلات الغنائية حسام خليل ، أن حسن شاكوش لم يتعلم الدرس من أزمته الأخيرة مع نقابة الموسيقيين التي تسببت في إيقافه 10 أشهر ، وكان ينبغي أن يبتعد عن الظهور الإعلامي.

وتابع قائلا : إن شاكوش يتحدث بعفوية لكن ذلك يدخله في مشاكل طيلة الوقت ، وما قاله أمس أدى لانقلاب الدنيا عليه بصورة كبيرة من صناع الأغنية في مصر شعراء وملحنين وموزعين موسيقيين ، ولا علم لماذا لا يتدارك أخطاءه المتكررة .

ونوه خليل أيضا بأن الفنان طالما لا توجد إدارة جيدة معه ، سيظل يقع في أخطاء مستمرة تعوقه عن استكمال ما يريد تقديمه فنيا للجمهور .