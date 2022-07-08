شاكوش يحي أولى حفلات العيد .. والفشني بساقية الصاوى

يحي مغني المهرجانات حسن شاكوش مساء اليوم أولى حفلات عيد الأضحى باحدى الأماكن على نيل القاهرة ، ويأتي هذا الحفل لشاكوش الأول له في القاهرة بعد حصوله على كارنيه نقابة الموسيقيين مرة ثانية بعد انتهاء أزمته الأخيرة مع النقابة التي تسببت في ايقافه عن الغناء لمدة 10 أشهر .

كما يحي المطرب وائل الفشني حفلا غنائيا بساقية الصاوي بالزمالك، على خشبة مسرح قاعة النهر بساقية الصاوي وسيبدأ الحفل في تمام الساعة السابعة والنصف مساء،وتبلغ قيمة تذكرة الحفل 100 جنيه .

يذكر أن حسن شاكوش أحيا حفلا غنائيا بالساحل الشمالي مؤخرا بشاطئ لافام ، وافتتح به حفلات الساحل بالموسم الصيفي هذا العام .