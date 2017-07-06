شاكر: 83 مليارًا ارتفاعًا بدعم الكهرباء حال عدم زيادتها

قال الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إنه حال عدم تطبيق زيادة أسعار الكهرباء العام الحالى، كان قيمة دعم الكهرباء ستصل إلى ٨٢.٨ مليار جنيه، كما انفردت “المال” بعددها الصادر الإثنين الماضى.

وأوضح شاكر خلال مؤتمر صحفي بمقر الوزارة للإعلان عن أسعار الكهرباء، أن كل جنيه ارتفاعا في الدولار أمام العملة المحلية يزيد من دعم الكهرباء بنحو ٥ مليارات جنيه.

وأضاف أن الوزارة استعانت باستشارى أجنبي للتأكد من الطريقة التى يتم حساب تكلفة الطاقة وبيعها بها، وأن الاستشارى أثني على طريقة بيع الكهرباء فى مصر.