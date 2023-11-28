شاكر : 1000 مركز لشحن كروت عدادات الكهرباء وتقديم 26 خدمة إلكترونية عبر منصة الوزارة

قال الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة، إن هناك أكثر من 1000 مركز رئيسي وفرعى لخدمة المواطنين تابع لشركات التوزيع لشحن كروت عدادات الكهرباء مسبقة الدفع وتحصيل الفواتير.

وأوضح شاكر أن هناك حوالي 360 ألف نقطة شحن الكترونية تابعة لشركات الدفع الإلكترونى مثل (شركة فورى دهب وشركة دلتا للأنظمة الإلكترونية) بالإضافة إلى تطبيقات الشحن من خلال الهاتف المحمول باستخدام خاصية (NFC) مثل تطبيق سهل وMyFawry.

يأتي ذلك خلال كلمة شاكر فى الجلسة الافتتاحية لمؤتمر “التحول الرقمى في شبكات التوزيع” الذي تنظمه شركة هواوى الصينية.

وأضاف أنه في هذا الإطار ومنذ عام 2020 تم البدء في تشغيل المنظومة التكنولوجية المتكاملة لخدمات الكهرباء والتي تعتمد علي فهم احتياجات المواطنين، وكذلك اعتماد وسائل تكنولوجية قادرة على تحقيق ترابط وتكامل بين كافة عناصر القطاع لتلبية طلبات المواطنين.

وتضمنت تلك المنظومة المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء والتي من خلالها يستطيع المواطنون التقدم لطلب الخدمات في أي وقت ومن أى مكان من قائمة تتضمن 26 خدمة مفعلة حتى الآن ومنها (دفع الفواتير – طلب عداد قانوني – طلب شهادة بيان استهلاك – ادخال قراءة العداد – احسب فاتورتك – تركيب عداد بدل فاقد.

كما تضمنت الخدمات فحص عداد – توصيل التيار الكهربائي للمنشآت الاستثمارية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة – خدمة الأعطال والشكاوى … وغيرها من الخدمات)، وقد توسعت المنصة في تلبية احتياجات أكثر من 4 مليون مستخدم وأكثر من 100 ألف زائر شهرياً وكذلك فقد تم تركيب أكثر من 2.9 مليون عداد كودي.

ومن ضمن عناصر المنظومة أيضا إتاحة كافة الوسائل التكنولوجية الحديثة بمراكز الخدمة ليتمكن الموظف من تلبية كافة الطلبات المقدمة الكترونيا بشكل متكامل ومتابعة حالة الطلبات وتسييرها من خلال النظام.

وفضلاً عن ذلك فقد تم الانتهاء من تنفيذ المشروع التجريبي لتركيب العدادات الذكية بالإضافة الى مراكز البيانات وطرق الاتصال الخاصة بها وذلك في نطاق بعض شركات توزيع الكهرباء.

وكذلك تم طرح مناقصة لتركيب عدادات ذكية في الموزعات والاكشاك والمحولات وكبار المشتركين ضمن المرحلة الثانية لتنفيذ مشروع العدادات الذكية والتى تهدف جميعها إلى تحسين قدرات الشبكة لإدارة جانب الطلب على الطاقة بالإضافة إلى الفوائد الأخرى مثل تقليل الفقد فى الطاقة الكهربائية.

كما أنه قد تم إنشاء مركز المتابعة والتشغيل الرقمي بمبنى وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بالعاصمة الإدارية الجديدة والذي يعد بمثابة حل حديث يهدف إلى تحسين جودة التغذية الكهربائية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في قطاع الكهرباء ومتابعة حالة البنية التحتية وخدمات الطوارئ والأعطال والمشروعات القومية الذى يتم تنفيذها في شركات توزيع الكهرباء،