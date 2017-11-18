شاكر يناقش ملف أخطاء فواتير الكهرباء وزيادة نسب التحصيل

عمر سالم عقد المهندس محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، اجتماعا اليوم مع رؤساء ٣ شركات توزيع الكهرباء تابعة للقطاع. وكشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء فى تصريحات لـ"المال" عن أن الشركات الثلاثة هما مصر الوسطي لتوزيع الكهرباء ومصر العليا لتوزيع الكهرباء والبحيرة للتوزيع. وأضاف المصدر ذات

عمر سالم

عقد المهندس محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، اجتماعا اليوم مع رؤساء ٣ شركات توزيع الكهرباء تابعة للقطاع.

وكشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء فى تصريحات لـ”المال” عن أن الشركات الثلاثة هما مصر الوسطي لتوزيع الكهرباء ومصر العليا لتوزيع الكهرباء والبحيرة للتوزيع.

وأضاف المصدر ذاته، أن شاكر ناقش أخطاء فواتير الكهرياء ونسب التحصيل وكيفية القضاء على الأخطاء وزيادة نسب التحصيل بالإضافة إلى تحصيل جزء من المتأخرات.

وأشار إلى أنه ناقش نسب تنفيذ المشروعات حتى الآن ضمن الخطط الطموحة للشركات، والتى أهمها تحويل الخطوط الهوائية إلى أرضية، بالإضافة إلى تركيب العدادات الكودية وتحديث الشبكات.