شاكر يناقش مع وزير الطاقة الفلسطيني الربط الكهربائي بين البلدين

استقبل الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة ، الدكتور ظافر ملحم رئيس سلطة الطاقة والموارد الطبيعية بدولة فلسطين والدكتور سليم التلولى من سفارة دولة فلسطين بالقاهرة وذلك لبحث التعاون الثنائى بين البلدين فى مجال الكهرباء والطاقة المتجددة .

اشاد الدكتور شاكر بعمق العلاقات الوثيقة بين البلدين الشقيقين ، مشيرا إلى ماتم من تطوير فى قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة فى مصر وذلك على اثر الدعم والإهتمام الكبير من القيادة السياسية مما أدى إلى قوة الشبكة القومية والاحتياطى من الطاقة الكهربية الذى يفى بكل الاحتياجات .

اشار شاكر إلى الخطة الاستراتيجية الطموحة لانتاج الطاقة من المصادر المتجددة بنسبة تتخطى 42% بحلول عام 2035 وايضا الهيدروجين الأخضر الذى تم توقيع 26 مذكرة تفاهم بخصوص إنتاج وتصدير الهيدروجين الاخضر ومشتقاته .

أكد شاكر على اهتمام الدولة بالربط الكهربى بينها وبين الدول الجوار تحقيقا للرؤية السياسية فى ان تكون مصر مركز محور لتبادل الطاقة .

من جانبه اشاد رئيس سلطة الطاقة والموارد الطبيعية بدولة فلسطين بما تم من تطوير كبير فى مجال الكهرباء والطاقة المتجددة فى فترة قصيرة .واشار إلى التطلع للتعاون الثنائى فى مجال الكهرباء والاستفادة من الخبرات الفنية فى مجالات الكهرباء والطاقة المتجددة مع بحث المتطلبات اللازمة لإعادة الربط الكهربى بين البلدين .

فى ختام اللقاء اكد الوزيرين على التنسيق المستقبلى للتعاون الثنائى فى مجال الكهرباء والطاقة المتجددة .