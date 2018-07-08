شاكر يناقش رفع كفاءة الشبكة القومية مع هيتاشي اليابانية

عمر سالم:استقبل اليوم الأحد، الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وفدا من شركة هيتاشي ليميتد Hitachi Ltd، بشأن المبادرة اليابانية لإدارة الأصول وما يخص ذلك بمحطات المحولات تماشيا مع رفع كفاءة الشبكة الكهربائية المصرية.وأشاد شاكر بالتعاون الحالى والمستقبلى مع الجانب اليابانى، معربا

عمر سالم:

استقبل اليوم الأحد، الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وفدا من شركة هيتاشي ليميتد Hitachi Ltd، بشأن المبادرة اليابانية لإدارة الأصول وما يخص ذلك بمحطات المحولات تماشيا مع رفع كفاءة الشبكة الكهربائية المصرية.

وأشاد شاكر بالتعاون الحالى والمستقبلى مع الجانب اليابانى، معربا عن امتنانه من تبادل الخبرات بين الجانبين.

وأوضح ممثلو الشركة أن شركة هيتاشي ليميتد Hitachi Ltd، بالتعاون مع the Japanese utility Chubu Electric Power Company ستقوم بتقدبم دراسة الجدوى التى يقدمها الجانب اليابانى كمنحة للجانب المصرى، وذلك لعمل برامج الصيانة طبقاً لأحدث التكنولوجيات وتدعيم الشبكة الكهربائية المصرية.

وستتضمن دراسة الجدوى أن تقوم كل من شركة هيتاشي وشوبو إلكتريك بدراسة محطات المحولات (GIS) القائمة وأحواش المفاتيح واقتراح الصيانة اللازمة لتحديثها ورفع كفاءتها.

إضافة إلى تقديم برامج تدريبية للمهندسبن على طرق التشغيل والصيانة في المحطات الموجودة في مصر، وتأتى هذه الجهود استكمالاً للتعاون المثمر بين كل من مصر واليابان في مشروعات قطاع الكهرباء والطاقة المصرى.