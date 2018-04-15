شاكر يناقش تنفيذ خطة تغيير الكابلات الهوائية إلى أرضية

عمر سالمعقد الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة، اجتماعا مع رؤساء ٣ شركات توزيع كهرباء بمقرِّ الوزارة.وكشف مصدر مسئول بالوزارة للمال أن شاكر اجتمع مع المهندس محمد عسل رئيس شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء والمهندسة ابتهال الشافعي رئيس شركة شمال الدلتا للتوزيع، والمهندس حمدي عكاشة رئيس ش

عمر سالم

عقد الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة، اجتماعا مع رؤساء ٣ شركات توزيع كهرباء بمقرِّ الوزارة.

وكشف مصدر مسئول بالوزارة للمال أن شاكر اجتمع مع المهندس محمد عسل رئيس شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء والمهندسة ابتهال الشافعي رئيس شركة شمال الدلتا للتوزيع، والمهندس حمدي عكاشة رئيس شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء.

وأوضح أن شاكر ناقش المشروعات الاستثمارية التى ينفذها الشركات الثلاث، بالإضافة إلى نسب التنفيذ بكل مشروعات الإحلال والتجديد، وناقش أيضا الميزانية الخاصة بالشركات، بالإضافة إلى نسب تنفيذ خطة تغيير الكابلات الهوائية إلى أرضية.

وأشار المصدر إلى أن شاكر ناقش أيضًا نسب التحصيل الخاصة بكل شركة، وشدد على ضرورة الاهتمام بالتحصيل، ووضع سبل لزيادة تلك النسب، والقضاء على أخطاء الفواتير، بالإضافة إلى التأكيد على تحصيل المتأخرات لدى بعض الجهات.