شاكر يناقش الموقف التنفيذي لمشروعات جنوب القاهرة للكهرباء

عمر سالم:تابع الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة ، ما تم الوصول إليه فى تنفيذ خطط التطوير فى شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء والتى يمتد نطاق عملها إلى عدد من المناطق وتتضمن كرداسة، المنصورية، الواحات، أوسيم، وردان، منشآة القناطر، الصف، العياط، أطفيح، أبوالنمرس، الحوامدية، البدرشين. و

عمر سالم:

تابع الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة ، ما تم الوصول إليه فى تنفيذ خطط التطوير فى شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء والتى يمتد نطاق عملها إلى عدد من المناطق وتتضمن كرداسة، المنصورية، الواحات، أوسيم، وردان، منشآة القناطر، الصف، العياط، أطفيح، أبوالنمرس، الحوامدية، البدرشين.

وحول الموقف التنفيذي لكل من الخطة الطموحة والخطة الاستثمارية أوضح المهندس حسام عفيفى رئيس شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء أنه تم إحلال وتوسعة عدد من أكشاك التوزيع حيث تم الإنتهاء من تنفيذ (532) محولات + (167) كشك معدنى ، (380) لوحة جهد متوسط ، (384) لوحة جهد منخفض

وحول شبكة الجهد المتوسط فقد تم الانتهاء من تنفيذ (671) عامود، (410,41) كم من الموصلات الهوائية و(1144,59) كم كابلات.

وحول شبكات الجهد المنخفض فقد تم الانتهاء من تنفيذ (1945) عامود، (501,8) كم موصلات هوائية، (441,373) كم كابلات، و(1446) صناديق جهد منخفض.

وحول تحويل الخطوط الهوائية الجهد المتوسط إلى كابلات أرضية فقد تم الإنتهاء من تحويل الخطوط الهوائية لكابلات أرضية بنسبة تنفيذ وصلت إلى حوالى 95,2%، وهناك بعض الاعتراضات من الأهالى تؤثر على نسبة التنفيذ.

وأوضح عفيفى أيضاً نتائج أعمال الضبطية القضائية حتى 30/4/2018 وذلك للقضاء على سرقات التيار حيث بلغت حوالى 4210 محضر ، وبلغ إجمالى ما تم سداده بقيمة تصل إلى حوالى 35,664 ألف جنيه .

وأكد الدكتور شاكر خلال الإجتماع على توفير العدادات بكل الشركات ، والإهتمام بتوثيق كل عمليات التطوبر فى القطاعات المختلفة ،

كما أكد على ضرورة الاهتمام بجودة الخدمة المقدمة وجودة التنفيذ وكذلك جودة متابعة ما يتم تنفيذه للتأكد فى النهاية من وصول الخدمة فى أفضل صورها .

وشدد على ضرورة وضع الآليات والسبل للمحافظة على توصيل التغذية الكهربائية للمشتركين أثناء تنفيذ خطة التطوير مع الحرص على إبلاغ المشتركين حال قطع التيار إذا لزم الأمر أثناء التنفيذ.

كما شدد على ضرورة الإهتمام برفع إمكانيات العاملين القائمين بالأعمال وتنفيذها واتباع إجراءات السلامة والصحة المهنية خلال التنفيذ.

كما تم أيضاً مناقشة جهود الشركات لزيادة معدلات التحصيل والضبطية القضائية للقضاء على سرقات التيار بالإضافة إلى تحسين معدلات الفقد..

وتأتى مثل تلك اللقاءات في إطار جهود قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لرفع مستوى الأداء والحفاظ على أرواح المواطنين والقضاء على أية مخاطر تهدد أرواحهم وحرصاً من الوزارة على رفع مستوى الخدمة المقدمة للجمهور فضلاً عن تأمين التغذية الكهربائية لكافة القطاعات.