شاكر يناقش استراتيجية الطاقة مع وفد الاتحاد الأوروبي

استقبل الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أمس، وفداً من الإتحاد الأوروبى، لبحث أوجه التعاون القائم والمستقبلى، فى إطار دعم العلاقات بين مصر والاتحاد الأوربى.



أكد شاكر خلال اللقاء على تطلع مصر لتعميق الروابط والعلاقات الاقتصادية والتجارية والاجتماعية مع كل دول الاتحاد.



وتم خلال اللقاء مناقشة استراتيجية التنمية المستدامة 2030، ومخرجات استراتيجية قطاع الطاقة حتى 2035، والتى تم تحديثها بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي.

ويتضمن سيناريو تأمين الطاقة فى مصر، الذى اختاره المجلس الأعلى للطاقة، تأمين الإمدادات من خلال جميع مصادر توليد الطاقة الكهربية (نووي، فحم، طاقة تقليدية، غاز، وبترول)، وتصل نسبة الطاقة المتجدة إلي 37.2%، وتشمل الاستراتيجية أيضاً مستهدفات لتحسين وترشيد استخدام الطاقة.



أشاد ممثلو وفد الاتحاد الأوربى، بما تم إنجازه بقطاع الكهرباء، وأبدوا استعداد الاتحاد الأوربى لتدعيم تطوير الشبكة، والتوسع في الطاقات المتجددة.



وأشار شاكر إلى الخطط الطموحة التى يتبناها القطاع، والخاصة بالتطوير المؤسسى لقطاع الكهرباء المصرى .

