شاكر يفتتح المعرض الدولي الثالث كايرو كولد أكسبو

عمر سالم يشارك الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، في الجلسة الافتتاحية للمعرض والمؤتمر الدولى الثالث للتبريد والتكييف وتدفئة الهواء والعزل الحرارى والطاقة "كايرو كولد إكسبو ـ أشرى"، اليوم الخميس، المقام تحت الرعاية الشرفية للوزارة، خلال الفترة من 3…

عمر سالم

يشارك الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، في الجلسة الافتتاحية للمعرض والمؤتمر الدولى الثالث للتبريد والتكييف وتدفئة الهواء والعزل الحرارى والطاقة “كايرو كولد إكسبو ـ أشرى”، اليوم الخميس، المقام تحت الرعاية الشرفية للوزارة، خلال الفترة من 3 إلى 5 مايو الجارى.

ويقوم القطاع بدور هام فى الاقتصاد القومى حالياً ومستقبلاً، خاصة مع الخطة التي وضعتها الدولة للتطوير ودفع عجلة الاقتصاد وتحقيق الطفرة الاقتصادية المأمولة لمصرنا الحبيبة.

ويشارك في المعرض عدد كبير من الشركات المصرية والعالمية المتخصصة في مجال وصناعة التبريد والتكييف والطاقة.