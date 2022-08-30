شاكر يشهد تدشين محطة شمسية 7 ميجاوات أعلى سطح مصنع جوشي الصينية

شهد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، اليوم تدشين مشروع محطة شمسية لتوليد الكهرباء بقدرة 7 ميجاوات وطاقة إنتاجية 10 جيجا وات/ ساعة سنوياً أعلى سطح أحد المصانع المتواجدة بالمنطقة الصناعية الصينية داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهو مصنع جوشي المتخصص في صناعة الفايبر جلاس.

والمشروع هو شراكة واعدة بين مصنع جوشي وشركة إنارة كابيتال العاملة في مجال الطاقة المتجددة والتي تعد أحد شركاء المنطقة الاقتصادية في مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر.

قال الدكتور محمد شاكر إن هناك جهودًا كبيرة تقوم بها الوزارة والتنسيق مع الجهات المختلفة في هذا الصدد لتنفيذ استراتيجية الدولة المصرية في قطاع الكهرباء والوصول إلى نسبة 42% من إجمالي الطاقة التي تستهلكها مصر من مصادر جديدة ومتجددة خاصة من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح بحلول 2035

وأضاف وزير الكهرباء أن الدولة تولي اهتماماً كبيراً بمثل هذه المشروعات خاصة مشاريع الطاقة النظيفة ، والتعاون مع دول الجوار في الربط الكهربائي خاصة ما يتم حالياً بين مصر واليونان وإيطاليا، وهذا يؤكد على أن مصر سوقاً واعدة في هذا المجال.

واشار إلى تلك الخطوات في توقيع مذكرات التفاهم لمشروعات الوقود الأخضر، بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ، الشريك الأصيل، مع الهيئات والشركات التابعة لوزارة الكهرباء وصندوق مصر السيادي، والمضي قدمًا نحو تسريع وتيرة العمل بالتزامن مع استضافة مصر لقمة المناخ تغيرcop 27 ومن ثم الاستفادة من الإمكانات الهائلة من الطاقة المتجددة.



من جانبه،قال وليد جمال الدين رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس أن تدشين مشروع اليوم من المشروعات بتشغيل الخلايا الشمسية أحد أهم المصانع المتواجدة داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، هو خطوة هامة نحو التحول للطاقة المتجددة في المشروعات الصناعية بالمنطقة، حيث يعد مصنع جوشي، أحد المصانع العالمية المتخصصة في الشرق الأوسط لصناعة الفايبر جلاس وتحتاج لكميات هائلة من الطاقة في مراحل الإنتاج.

وأضاف رئيس الهيئة الاقتصادية أن المشروع يأتي تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية نحو استخدام الطاقة النظيفة وضمن خطة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لتوطين صناعات الطاقة المتجددة، فضلاً عن أننا نحفز شركاء التنمية والمستثمرين في الاستثمار واستغلال الطاقة الجديدة والمتجددة في توسعات مشروعاتهم لتحقيق رؤيتنا جميعاً في التحول لهذا النوع من الطاقة.

من جانبه، أعرب ووبينج مدير عام شركة جوشي-مصر عن سعادته بهذه الشراكة خاصة وأن مصنع جوشي هو الأكبر حجمًا بين الاستثمارات الصينية بمصر حيث يضم 3 خطوط إنتاج بطاقة إنتاجية تبلغ 200 ألف طن سنوياً ويوفر 2500 فرصة عمل، كما يعد من أكبر مشاريع إنتاج الفايبر جلاس حيث يحقق قيمة إنتاج سنوية تبلغ أكثر من 220 مليون دولار بعوائد تصديرية تبلغ حوالى 200 مليون دولار سنوياً.