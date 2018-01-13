شاكر يستعرض تنفيذ الخطط الاستثمارية لشركات الكهرباء

عمر سالماستعرض الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الموقف التنفيذي والمستهدف لتنفيذ الخطة الطموحة والاستثمارية، لشركات: شمال الدلتا، جنوب الدلتا، الإسكندرية لتوزيع الكهرباء، وذلك لتحويل الخطوط الهوائية الجهد المتوسط إلى كابلات أرضية، وتطوير شبكات التوزيع لرفع مستوى الأداء.جاء ذلك،

عمر سالم

استعرض الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الموقف التنفيذي والمستهدف لتنفيذ الخطة الطموحة والاستثمارية، لشركات: شمال الدلتا، جنوب الدلتا، الإسكندرية لتوزيع الكهرباء، وذلك لتحويل الخطوط الهوائية الجهد المتوسط إلى كابلات أرضية، وتطوير شبكات التوزيع لرفع مستوى الأداء.

جاء ذلك، خلال اجتماع وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، اليوم السبت، برؤساء شركات توزيع: “شمال الدلتا، جنوب الدلتا، الإسكندرية لتوزيع الكهرباء”، بحضور عدد من قيادات القطاع.

وأكد شاكر خلال الاجتماع على الاهتمام الكبير الذى توليه الدولة لتنفيذ خطط تدعيم شبكات التوزيع على مستوى الجمهورية، وأنها تبين حسن العلاقة بين المستهلك والحكومة ممثلة فى وزارة الكهرباء والشركة القابضة وشركاتها التابعة.

وشدد على ضرورة الاهتمام بجودة الخدمة المقدمة وجودة التنفيذ، ومتابعة ما يتم تنفيذه للتأكد فى النهاية من وصول الخدمة فى أفضل صورها.

وطالب بضرورة مراعاة الدقة وسرعة التنفيذ وضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المعدة لتلك الخطة، ومن المقرر الانتهاء من ذلك بحلول ديسمبر 2018.

وتبين من العروض التقديمية أنه يتم تنفيذ الخطة طبقاً للجداول الزمنية المقررة، ومناقشة جهود الشركات لزيادة معدلات التحصيل والضبطية القضائية للقضاء على سرقات التيار، وتحسين معدلات الفقد.

جدير بالذكر أن مثل تلك اللقاءات تأتى في إطار جهود قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لرفع مستوى الأداء والحفاظ على أرواح المواطنين، والقضاء على أية مخاطر تهدد أرواحهم، حرصاً من الوزارة على رفع مستوى الخدمة المقدمة للجمهور.