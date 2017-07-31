شاكر يستعرض الاستفادة من خبرات أديسون بمشروعات الطاقة

عمر سالم:استقبل اليوم الإثنين، الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة نيكولا كاتشاروف Nicolas Katcharov المدير الجديد لشركة EDISON بالقاهرة؛ لبحث سبل دعم وتعزيز التعاون بين الشركة وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، بحضور عدد من قيادات القطاع.وهنأ الدكتور شاكر نيكولا بمناسبة توليه منصبه

عمر سالم:

استقبل اليوم الإثنين، الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة نيكولا كاتشاروف Nicolas Katcharov المدير الجديد لشركة EDISON بالقاهرة؛ لبحث سبل دعم وتعزيز التعاون بين الشركة وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، بحضور عدد من قيادات القطاع.

وهنأ الدكتور شاكر نيكولا بمناسبة توليه منصبه الجديد بالقاهرة، موضحا أن هذا اللقاء يأتى تأكيدا على سعى مصر الدائم لمد جسور التعاون لتشجيع الإستثمار على أرضها ، وكذلك سعى قطاع الكهرباء المصرى لفتح أسواق جديدة لجذب المستثمرين.

وأضاف أن مصر اتخذت العدید من المبادرات خلال السنوات القلیلة الماضیة للتحول فى الطاقة من أجل تعزیزوفتح الأسواق أمام استثمارات القطاع الخاص في مجال الطاقة التقلیدية والمتجددة، كفاءة الطاقة، الشبكات الذكیة والربط الكهربائى، فضلاً عن تعزیز الشفافیة وتطبیق نظام الحوكمة.

أشاد نيكولا بما تم من إنجازات في قطاع الكهرباء والطاقة المصرى والاهتمام الذى يوليه للتطوير فى كافة القطاعات ، كما أعرب عن تقديره أيضاً للإمكانيات الهائلة التى تمتلكها مصر والتى تؤهلها لتكون مركز إقليمى للطاقة.

واستعرض نيكولا إمكانيات شركة EDISON للعمل فى مختلف مجالات الطاقة سواء التقليدية أو المتجددة وخاصة الشمسية ، وكذلك تحسين كفاءة الطاقة.

وتم خلال اللقاء استعراض ما يقوم به القطاع لتطوير شبكات النقل والتوزيع والتحكمات، موضحاً أن القطاع يرحب بالأفكار الجديدة وطلب إستعراض عدد من المشروعات الريادية القابلة للتطبيق لتحقيق الإستفادة لكل من قطاع الكهرباء والشركة.

ووجه شاكر بالتنسيق بين القطاع وشركة EDISON لبحث آليات التعاون بينهما ، مشيراً إلى التجربة الناجحة التى تقوم بها إحدى الشركات المتخصصة لرفع كفاءة الطاقة لبعض وحدات محطات توليد الكهرباء القديمة دون تحمل القطاع أية تكاليف حيث أن الشركة تحصل على العائد من الوفر المحقق.

وأبدى الوزير فى نهاية اللقاء رغبة القطاع فى الاستفادة من التكنولوجيات المتاحة لدى شركة EDISON ، مشيراً أنه سيتم تذليل كفاة العقبات لدعم وتعزيز التعاون بين الجانبين .