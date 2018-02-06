شاكر يبحث مع شركات إيطالية سبل الاستثمار في الطاقة المتجددة

عمر سالم استقبل مساء أمس الإثنين الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة ممثلى عدد من الشركات الايطالية العاملة فى مجال الطاقة والبيئة وذلك بحضور Giampaolo Cantini سفير إيطاليا بالقاهرة ، وذلك لبحث سبل دعم وتعزيز التعاون مع قطاع الكهرباء…

عمر سالم

استقبل مساء أمس الإثنين الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة ممثلى عدد من الشركات الايطالية العاملة فى مجال الطاقة والبيئة وذلك بحضور Giampaolo Cantini سفير إيطاليا بالقاهرة ، وذلك لبحث سبل دعم وتعزيز التعاون مع قطاع الكهرباء .

استعرض شاكر في بداية اللقاء الجهود المبذولة والإجراءات التي اتخذها القطاع في مجال تأمين التغذية الكهربائية لمواجهة التحديات التي واجهته خلال الفترة الماضية.

وأوضح أنه تم بالتعاون مع أحد بيوت الخبرة العالمية لوضع استراتيجية للمزيج الأمثل فنياً واقتصادياً للطاقة فى مصر (بترول ـ كهرباء) حتى عام 2035 والتي تتضمن تعظيم مشاركة الطاقة المتجددة فى مزيج الطاقة لتصل نسبتها إلى ما يزيد عن 37% بحلول عام 2035، كما يتضمن مزيج الطاقة أيضاً كافة أنواع مصادر الطاقة (متجددة، نووى، الفحم النظيف، غاز…).

وفى ظل تطور تكنولوجيات انتاج الكهرباء من المصادر الجديدة والمتجددة وانخفاض أسعار المهمات اللازمة لإنتاجها الأمر الذي أدى إلى زيادة تنافسية إنتاج الكهرباء من المصادر الجديدة والمتجددة. فإنه يتم تحديث استراتيجية قطاع الكهرباء كل ثلاث سنوات بهدف زيادة مساهمة الطاقة الجديدة والمتجددة في خليط الطاقة، ومن المتوقع تصل نسبة مشاركة الطاقات المتجددة إلى نسبة 42% حتى عام 2035.

ويتم حالياً اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنشاء أول محطة على مستوى الشرق الأوسط لتوليد الكهرباء من المحطات المائية باستخدام تكنولوجيا الضخ والتخزين بقدرة 2400 ميجاوات بجبل عتاقة للاستفادة من الطاقة المنتجة من المصادر الجديدة والمتجددة وتخزينها في أوقات توافرها ثم الاستفادة منها في أوقات الاحتياج إليها (ساعات الذروة) وذلك بالتعاون مع أحد الشركات العالمية المتخصصة في مجال المحطات المائية (شركة سينوهيدرو الصينية).

وأضاف الدكتور شاكر أن القطاع يعمل على تحسين وتطوير كافة الخدمات الخاصة بشركة النقل مشيراً إلى التعاون القائم مع شركة State Grid الصينية والذى يعد من أنجح المشروعات الجارى تنفيذها فى الوقت الحالى حيث أنها تقوم بإنشاء حوالى 1210 كم من الخطوط الهوائية جهد فائق مزدوجة الدائرة رباعية الموصل جهد 500 ك.ف.

وأشار إلى أنه تم توقيع عدد من الإتفاقيات لإنشاء مزرعة بنبان للطاقة الشمسية ، تعد جزءا من الإصلاحات الاقتصادية بمصر ، والتي تهدف إلى تحسين الخدمات الأساسية للمواطنين، مشيراً إلى أن هذه المحطات بمجرد استكمالها ستكون أكبر محطة شمسية في العالم، ستزود مصر بالطاقة النظيفة والمتجددة وتساهم في توفير الطاقة فى المنطقة .

وأكد شاكر أن قطاع الكهرباء يعمل على تحسين وتطوير كافة الخدمات بقطاع الكهرباء من إنتاج ونقل وتوزيع .

وأبدى شاكر ترحيبه بالتعاون مع الشركات الايطالية في مجالات تحسين كفاءة الطاقة ، كما أبدى استعداده للمساهمة فى فتح قنوات تواصل بين الشركات الايطالية والجهات المختصة لزيادة فرص الاستثمار على أرض مصر وخاصة فى العاصمة الادارية الجديدة .

وأعرب السفير عن رغبة بلاده في الاستثمار في مصر والمساهمة في مشروعات الطاقة المتجددة وإمكانية الاستثمار في مجال طاقة رياح ـ الطاقة الشمسية وتحسين كفاءة الطاقة ).

وتأتى هذه الإجتماعات فى إطار حرص مصر على تعزيز التعاون وتبادل الخبرات فى كافة المجالات، فضلاً عن حرص قطاع الكهرباء على تنفيذ خططه التوسعية لتدعيم والارتقاء بأداء الشبكة الكهربائية القومية لتواكب قدرات التوليد المضافة والأحمال الكهربائية المتزايدة.