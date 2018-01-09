شاكر يبحث تنفيذ مشروعات طاقة المخلفات مع شركة ATKINS

عمر سالم: التقى الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة مع السيدة إيلين وينترتون مندوبة السفارة البريطانية بمصر وممثلى شركة ATKINS البريطانية وذلك لبحث أوجه التعاون المشترك بين البلدين في مجال الطاقة في مصر. وعرض ممثلو الشركة رغبتهم في التعاون في مجال الطاقة المتجددة، خاصة في مجال طاقة ال

عمر سالم:

التقى الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة مع السيدة إيلين وينترتون مندوبة السفارة البريطانية بمصر وممثلى شركة ATKINS البريطانية وذلك لبحث أوجه التعاون المشترك بين البلدين في مجال الطاقة في مصر.

وعرض ممثلو الشركة رغبتهم في التعاون في مجال الطاقة المتجددة، خاصة في مجال طاقة الرياح.

وكذلك بحث التعاون في مجال إنتاج الطاقة من المخلفات بالإضافة إلى إمكانية التعاون في مجال الطاقة النووية في الجزء الخاص بتنمية المهارات.

وصرح الوزير ان هناك تنسيق بين وزارة الكهرباء ووزارة البيئة لتشجيع الاستثمارفي مجال انتاج الطاقة من المخلفات حيث تقوم وزارة البيئة بمجهودات كبيرة للتنسيق مع المستثمرين في هذا المجال للاستفادة من المخلفات في اكثر من مجال وخاصة الطاقة الكهربائية.

وأضاف الوزير أنه يتم حاليا التنسيق بين الوزارتين لوضع تعريفة التغذية الكهربائية من المخلفات لتشجيع الاستثمار في هذا المجال، وسوف تقوم الشركة بعقد اجتماعات مع ممثلي وزارة البيئة لعرض رؤيتها.