شاكر وفهمي يبحثان توليد الكهرباء من المخلفات

عمر سالم:التقى صباح اليوم الإثنين، د. محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، و د. خالد فهمى، وزير الدولة لشئون البيئة، وعدد من قيادات الوزارتين لبحث إنتاج الطاقة من المخلفات.وأوضح وزير الكهرباء أنه تم خلال اللقاء مناقشة إمكانية توليد الكهرباء من تدوير المخلفات، وكيفية الاستفادة من المخل

عمر سالم:

التقى صباح اليوم الإثنين، د. محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، و د. خالد فهمى، وزير الدولة لشئون البيئة، وعدد من قيادات الوزارتين لبحث إنتاج الطاقة من المخلفات.

وأوضح وزير الكهرباء أنه تم خلال اللقاء مناقشة إمكانية توليد الكهرباء من تدوير المخلفات، وكيفية الاستفادة من المخلفات لإنتاج الطاقة الكهربائية.

كما تمت مناقشة آليات وضع تعريفة التغذية الخاصة بذلك.

وأضاف وزير الدولة لشؤون البيئة، أن وزارة البيئة ستقوم بوضع تصور لتلك التعريفة، حتى يتم البدء في تنفيذ تجربة أولية للوصول لأنسب آليات التنفيذ، وأنسب الأسعار وتشجيع الاستثمار في مجال توليد الكهرباء من المخلفات.

وقد تم الاتفاق على تشكيل لجنة من وزارتى الكهرباء والبيئة، بالتنسيق مع جهاز مرفق الكهرباء وحماية المستهلك المنوط به وضع تعريفة التغذية.

وأشار” شاكر” إلى أن هذا اللقاء يأتي في إطار حرص الدولة على التخلص الآمن من المخلفات وجذب المستثمرين للعمل في هذا المجال.