شاكر: نسعى للاتفاق مع جهة سيادية لقراءة عدادات الكهرباء

ياسمين فواز كشف المهندس محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، عن سعى الوزارة للاتفاق مع أحد الجهات السيادية لتقوم بقراءة العدادات الكهربائيّة شهريًا، لتحسين الأداء لاسيما مع قلة أعداد المحصلين. وقال شاكر، خلال اجتماع لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، اليوم الإثنين، إن هناك 10 آلاف محصل

ياسمين فواز

كشف المهندس محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، عن سعى الوزارة للاتفاق مع أحد الجهات السيادية لتقوم بقراءة العدادات الكهربائيّة شهريًا، لتحسين الأداء لاسيما مع قلة أعداد المحصلين.

وقال شاكر، خلال اجتماع لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، اليوم الإثنين، إن هناك 10 آلاف محصل وقارئ عداد يعملون حاليًا، ونحتاج 10 آلاف آخرين، لذا نناقش حاليًا مع أحد الجهات السيادية القيام بقراءات للعدادات بمقابل قراءة.

وعلق النائب أبو المعاطى مصطفي قائلًا: “ما تعين يا سيادة الوزير شباب، الفلوس اللي تدفعها مقابل قراءة عدادات تقدر بها تعين شباب جدد”، فرد الوزير: “تأكدنا إن مقابل القراءة سيكون أقل”.

ورد أبو المعاطي على الوزير: :أن النواب في موقف ضعيف أغلبية ومعارضة والضحية هو المواطن، والمواطن الذي يدفع فاتورة إلغاء الدعم لا يوجد نظرة شفقة للمواطن البسيط والنواب بيتحاكموا في الشارع ونحن لم نوافق على رفع الأسعار”، رافضاً أي رفع الكهرباء على الشرائح الثلاثة الأولى.

وانتقد النائب مصطفي بكري ارتفاع الأسعار على البسطاء، داعياً لتحميل الفئات القادرة وليس البسطاء.

وقال طلعت السويدي: :وزير الكهرباء أكد أنه لا زيادة قبل عرض الأمر على البرلمان، ومن حقنا أن نعترض ووافقنا على رفع الدعم لمدة 5 سنوات”.