شاكر: مصر فى طريقها للتحول إلى مركز إقليمى لتبادل الطاقة

فى ختام المعرض والمؤتمر السنوى للتبريد والتكييف والعزل الحرارى والطاقة





“المنزلاوى” يشيد بجهود الدولة فى توفير وتنوع مصادر الطاقة ..ويكرم “شاكر” و”صبور”

محمد ريحان

كرم المهندس مجد الدين المنزلاوى مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة شركات طيبة المنزلاوى للتبريد والتكييف والرئيس الفخرى لجمعية “أشري القاهرة” الدكتور محمد شاكر المرقبي وزير الكهرباء والطاقة والمهندس حسين صبور الرئيس الشرفى لجمعية رجال الأعمال المصريين.

جاء ذلك فى ختام فاعليات المؤتمر الدولي الثالث للتبريد والتكييف وتدفئة الهواء والعزل الحراري والطاقة “كايرو كولد إكسبو أشري” بحضور المهندس ممدوح عبد القادر مصطفى رئيس مجلس إدارة جمعية أشري القاهرة واعضاء الجمعية وعدد كبير من العاملين بقطاع الطاقة فى مصر.

وقال المنزلاوى إن الحكومة متمثلة فى وزير الكهرباء والطاقة الدكتور محمد شاكر المرقبى حققت نقلة غير مسبوقة فى توفير وسد احتياجات مصر من الطاقة وجذبت استثمارات ضخمة كان لها أثر كبير فى تنوع مصادر الطاقة فى هذا القطاع الحيوى والهام.

وأشاد الرئيس الفخري لـلجمعية على الدور الذي تقوم به وزارة الكهرباء بقطاع التبريد والتكييف والعزل الحراري والطاقة، مشيراً إلى أن وزير الكهرباء والطاقة له دوراً كبيراً فى مشاركته المتميزة فى كل المجالات التى تخدم قطاع الطاقة نظراً لاسلوبه المتميز والعلمى فى مواجهة جميع المشاكل التى تواجه مشروعات الطاقة بقرارات حاسمة.

كما أثنى المنزلاوى، على الدور البارز للمهندس حسين صبور الرئيس الشرفى لجمعية رجال الأعمال ورئيس مكتب صبور الاستشارى لاسهماته فى كثير من المشروعات الاستثمارية الكبرى فى مجالات الاستشارات الهندسية.

وأكد المهندس ممدوح عبد القادر مصطفى رئيس مجلس إدارة جمعية أشري القاهرة أن الدكتور محمد شاكر المرقبي له دور كبير فى مساندة كافة انشطة الجمعية وحضوره المشرف لفاعليات المعرض والمؤتمر السنوى للتبريد والتكييف والعزل الحرارى والطاقة، مشيراً إلى أن وزير الكهرباء حقق انجازات غير مسبوقة كوزيراً لقطاع الكهرباء والطاقة فى مصر.

كما تم تكريم عدد من الخبراء فى مجالات الطاقة والتبريد والتكييف واعضاء جمعية اشرى ورجال الصناعة فى قطاع التبريد والتكييف والعزل الحرارى.



** خطوات للأمام





من جانبه كشف الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء، أن الخطة العاجلة للطاقة ستساهم فى الوصول إلى الطاقة الكهربائية المنتجة إلى 3680 ميجا وات خلال 8 شهور، مضيفاً أنه تم ادخال طاقات جديدة، بعد نجاح الوزارة فى التعاقد مع شركة سيمنز العالمية على إنشاء 3 محطات جديدة عملاقة بقدرة 14.4 ألف ميجا وات، وهو أكبر مشروع للشركة منذ تأسيسها، بتكنولوجيا حديثة تساهم فى توفير وقود بقيمة 1.3 مليار دولار سنويا أى توفير تكلفة المحطات البالغة 6 مليارات يورو خلال 5 سنوات.

وأكد شاكر أنه خلال شهرى مايو ويونيو ستدخل محطات سيمنز التشغيل، وبهذا يبلغ إجمالى ما تم إضافته لشبكة الكهرباء خلال ال4 سنوات الماضية نحو 25 ألف ميجا وات وهو ضعف ما كان موجود.

وأشار الوزير إلى ان خطة وزارة الكهرباء فى تنويع الطاقة، من المستهدف أن تصل حجم الطاقة الجديدة والمتجددة المستهدفة فى المدى القصير 20%، لترتفع فى 2035 إلى 46%، وترتفع أيضا فى 2050

وأوضح أن الوزارة طرحت مناقصة لإنشاء محطة بطاقة 6000 ميجا وات بالفحم النظيف، تقدم لها 3 تحالفات عالمية، وعلى وشك الترسية على التحالف الفائز.

وقال شاكر إن مصر فى طريقها للتحول إلى مركز اقليمى لتبادل الطاقة

ولفت إلى إنه سيتم إنشاء خط للربط الكهربائى مع السعودية بقدرة 500 كيلو فولت تيار مستمر، على أن يتم زيادته إلى 1200 كيلو فولت، وسيتم توقيع عقود الخط خلال شهرين باستثمارات 1.6 مليار دولار، ستتحمل مصر 600 مليون دولار، ومليار دولار من السعودية.

وأضاف وزير الكهرباء أن الخط الثانى وهو خط للربط مع السودان بقدرة 220 ألف فولت، وسيتم إنشائه خلال 4 شهور، والخط الثالث مع الأردن وهو خط قائم بقدرة 450 ميجا وات ويتم زيادته خلال الفترة المقبلة، كما أن هناك خط للربط مع ليبيا بقدرة ضئيلة تصل إلى 20 ميجا وات، وقد يتم رفع قدراته عقب استقرار الأوضاع هناك.