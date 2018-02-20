شاكر : محطات الفحم في مصر ستكون مثل نظافة المستشفيات

الانتهاء من 97% من إنشاءات محطات سيمنس الرئيس يتابع تنفيذ المحطات الجديدة يوميا الصعيد عانى مشكلة انقطاع الكهرباء من 2008 إلى 2015 سيمنس والسويدى الكتريك وأوراسكوم شركاء الحكومة فى تحسين الشبكة هاجر عمران: قال محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة إن إنشاء محطات الفحم فى مصر سيتم وفقًا لأعلى المع

الانتهاء من 97% من إنشاءات محطات سيمنس

الرئيس يتابع تنفيذ المحطات الجديدة يوميا

الصعيد عانى مشكلة انقطاع الكهرباء من 2008 إلى 2015

سيمنس والسويدى الكتريك وأوراسكوم شركاء الحكومة فى تحسين الشبكة

هاجر عمران:



قال محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة إن إنشاء محطات الفحم فى مصر سيتم وفقًا لأعلى المعايير التكنولوجية، مشيرا إلى أنها ستكون نظيفة مثل المستشفيات.

وأضاف خلال الندوة التى عقدتها الغرفة الامريكية للتجارة فى القاهرة اليوم تحت عنوان “طاقة المستقبل واستراتيجية الكهرباء والطاقة فى مصر” أنه زار محطات إنتاج الفحم فى عديد من البلدان ومنها الصين واليابان قبل البدء فى المشروع.

ولفت إلى تقدم 3 تحالفات إحداها يابانى وآخر صينى وأخير أمريكى صينى لتنفيذ محطة فحم الحمراوين وتم فتح المظاريف ومن المقرر أن تعلن النتائج خلال 6 أسابيع تقريبا ثم يبدأ العمل خلال 3 أشهر.

وانفردت المال الخميس الماضى بنشر النتائج المالية للتحالفات الثلاثة التى تتنافس على إنشاء أول محطة توليد كهرباء تعمل بالفحم بمنطقة الحمراوين، على ساحل البحر الأحمر، بقدرة 6600 ميجاوات.

وكشفت مصادر مسئولة بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، حينها أنه من المقرر أن تقيم الوزارة العروض المقدمة من التحالفات بالتعاون مع شركة تراكتبيل البلجيكى الاستشارى الخاص بالمشروع، على أن تخطر الكيانات بالفائز مطلع مارس المقبل.



ولفت الوزير خلال كلمته إلى أن الوزارة تعمل على مشروعات فحم أخرى خلال الفترة المقبلة فى عيون موسى والأقصر وقنا، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن يتم توقيع تعاقد مع شركة صينية لإنشاء محطة عتاقة الهيدولوليكية بحلول يوليو المقبل لإضافة 2400 ميجاوات.



وأكد الوزير أنه قابل الكثير من التحديات عند توليه منصب وزير الكهرباء بسبب نقص الطاقة، وكانت تضطر الوزارة إلى فصل الكهرباء لمدة تصل إلى 3 ساعات يوميا.



وقال إن حل المشكلة جاء بناء على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى حينما صرح بأن مشكلة الكهرباء هى مشكلة أمن قومى ويجب حلها، مما مثل تحدى للوزارة إلا أن العمل المستمر على إضافة قدرات إلى الشبكة ساعد كثيرا فى التخلص من المشكلة.

وأكد أن 15% من الطاقة المولدة يتم فقدها قبل الوصول إلى المستهلك النهائى إلا أن الوزارة تعمل على مشروعات تتعلق بكفاءة التوزيع من خلال خطط تمتد إلى 2025.



وأشار إلى أن معظم الانقطاعات كانت فى الصعيد، كما أن الأفراد هناك لم يكونوا قادرين على التعبير عن غضبهم، مشيرا إلى أن المشكلة استمرت من 2008 إلى يونيو 2015.

وقال إن الوزارة عملت على إضافة نحو 6.8 ميجا وات فى 2015 لأول مرة، مشيرا إلى أن الطاقة الاستيعابية الكلية التى تمت إضافتها من 2015 تصل إلى 25 ألف ميجا وات تقريبا وهو ما اعتبره إنجازا كبيرا للغاية.

وأضاف أن شركات محلية أسهمت فى تحقيق الإنجاز منها السويدى إلكتريك وأوراسكوم، فضلا عن الشركات الأجنبية ومنها سيمنس.

وأكد أن الوزارة تعمل على إضافة محطات فى كل من أسيوط ودمياط وشرم الشيخ والغردقة وبورسعيد،

وأكد أنه اجتمع أمس بالرئيس عبدالفتاح السيسى وممثل شركة سيمنس لبحث تنمية التعاون فى المشروعات المشتركة خاصة فى الـ 3 محطات التى يجرى العمل عليها وتتضمن البرولوس وبنى سويف والعاصمة الإدارية.

وقال إن المحطات التى تنفذها سيمنس من المفترض أن تضيف طاقة جديدة إلى الشبكة هذا العام مشيرا إلى انتهاء نحو 97% من الإنشاءات حتى الآن وأكد ان المحطات الـ 3 ستضيف 14400 ميجاوات للشبكة عند الانتهاء منها وهى تمثل 45% من إجمالى الطاقة الحالية.

وأكد أن المشروعات الـ 3 تشغل نحو 25 الف شخص يوميا و الجدول الزمنى للتنفيذ هو عامين ونصف مشيرا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى يتابع مستجدات المحطات الجديدة بانتظام بل و بشكل يومى مشيرا إلى أن المشروعات الـ 3 ستغطى تكاليف إنشاءها خلال 6 سنوات تقريبا .

الجدير بالذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، التقى أمس الاثنين، مع جو كايزر رئيس مجلس إدارة شركة “سيمنس” الألمانية.



وأكد أن الوزارة تستهدف ضخ 44 مليار جنيه خلال العامين المقبلين لتحسين كفاءة وجودة الشبكة بالتعاون مع شركاء محليين وأجانب، مشيرا إلى أنه خلال العامين المقبلين سيشهد سوق الكهرباء تطورات كبيرة.



وأكد أن الوزارة تعمل على مشروع لمحطات الطاقة الفرعية بقيمة 4.4 مليار جنيه لإضافة 26 محطة فرعية خلال عام، مشيرا إلى الانتهاء من 6 محطات بالفعل ومن المقرر استكمال العمل فى الـ 20 محطة الأخرى.



وأشار إلى أن الوزارة تعتزم إضافة نحو 9 آلاف محول إلى الشبكة خلال عام ونصف، مضيفا أن الوزارة تقوم بتأسيس 20 مركزا تحكما وهم تحت الإنشاء حاليا، مشيرا إلى أن الوزارة وجهت بالانتهاء منها خلال عام واحد فقط.

وأكد أن حجم المجهودات التى قامت بها الوزارة على مدار العامين الماضيين كان كبير للغاية بهدف تحسين سوق الكهرباء وجعله أكثر تنظيما، مشيرا إلى أن الوزارة تنفذ خطط التوليد بالتوازى مع تحسين التوزيع التى وضعت فى عام 2014 ويتم تنفيذها حاليا.

ولفت إلى أن تنفيذ الإصلاح الاقتصادى ومشروعات تعريفة الطاقة اضطر الوزارة إلى توسيع المدى الزمنى لخطط الوزارة التى يتم تنفيذها منذ عام 2014 إلى عدة سنوات أخرى بدلا من الانتهاء منها حاليا.

إلا أنه قال إن الوزارة ملتزمة بالإعلان عما تم بالفعل ضمن الخطط المشار إليها بشكل دورى، مضيفا أن الخطط تستهدف تقوية وضع الشبكة وجعل مصر مركز إقليمى للطاقة بسبب موقعها بين أفريقيا وأسيا وأوروبا.



وقال الوزير إنه حصل بالأمس على موافقة من السودان على الربط الكهربائى بقدرة تتراوح بين 200 إلى 300 ميجا وات، مشيرا إلى أن مصر قامت باتفاقيات شبيهة مع الأردن وليبيا كما أنها لديها مشروع مع السعودية بقدرة 3000 ميجاوات.

ولفت إلى أن التعاون مع شركة جيديكو العالمية التى تعمل فى مجال الربط الكهربائى بين الدول المختلفة مشيرا إلى أن مصر تضى بشكل جيد فى تنفيذ خطط الربط الكهربائى بدول الجوار، لافتا إلى أن الوزارة ستكون مركز عالمى لربط الطاقة أو global energy connections بحلول عام 2050.

وأشار إلى أن الوزارة استفادت مما حدث فى المرحلة الأولى من مشروعات تعريفة الطاقة وتمت دراسة الصعوبات والتحديات التى واجهت عمليات التنفيذ فى المرحلة الثانية، مشيرا إلى أن أكثر من 30 شركة وقعت بالفعل على تعاقدات المرحلة الثانية من تعريفة الطاقة بما فيها محطة بن بان لإضافة 500 ميجا وات.

وقال إن محطة بن بان هى الأكبر فى العالم إلا أن الوزارة تعمل إجراء دراسات تكاملها مع باقى المحطات بالشبكة الموجودة حاليا من خلال ترسيخ نظام مرن للشبكات، مشيرا إلى أنه ليست العبرة بوجود محطة كبيرة و لكن الأهم من ذلك هو الاستفادة منها بالشكل الأمثل.