شاكر: قرض مفاعل الضبعة سيتم سداده من بيع الكهرباء المنتجة

أحمد صبرى قال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء، إن سداد أقساط قرض بناء المحطة النووية فى الضبعة سيبدأ بعد 13 سنة أى بعد الانتهاء من بناء آخر مفاعل سيتم إنشاؤه وبدء العمل، مؤكدا أن سعر القرض هو الأفضل من بين العقود التى وقعها الجانب الروسي بسبب التسهيلات الكثيرة به. وأشار فى مداخلة هاتفية له مع

أحمد صبرى

قال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء، إن سداد أقساط قرض بناء المحطة النووية فى الضبعة سيبدأ بعد 13 سنة أى بعد الانتهاء من بناء آخر مفاعل سيتم إنشاؤه وبدء العمل، مؤكدا أن سعر القرض هو الأفضل من بين العقود التى وقعها الجانب الروسي بسبب التسهيلات الكثيرة به.

وأشار فى مداخلة هاتفية له مع برنامح “هنا العاصمة” على قناة CBC، إلى أن سداد الأقساط والفوائد للقرض الروسي سيتم من خلال بيع الكهرباء التى ستنتجها مفاعلات الضبعة قائلا: المحطة هتمول نفسها بنفسها.

وأكد شاكر أن الدولة ستعمل على بناء منتجات سياحية بالقرب من المحطة، كما تفعل الدول المتقدمة، موضحا أنه لا يوجد أى تخوفات من النفايات النووية، حيث يتم التخلص منها بشكل آمن.