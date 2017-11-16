شاكر: سنتعاقد لتوريد 250 ألف عداد ذكى خلال أيام

عمر سالم شارك الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، اليوم الخميس، فى فعاليات ورشة عمل حول "التحول فى الطاقة"، بحضور Sibelle de Cartier سفيرة بلجيكا، التى نظمتها سفارة بلجيكا فى القاهرة. وأوضح شاكر أنه خلال ورشة العمل سلط الضوء على التحول فى الطاقة فى ظل وجود عالم متغير، وتمت مناقش

عمر سالم

شارك الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، اليوم الخميس، فى فعاليات ورشة عمل حول “التحول فى الطاقة”، بحضور Sibelle de Cartier سفيرة بلجيكا، التى نظمتها سفارة بلجيكا فى القاهرة.

وأوضح شاكر أنه خلال ورشة العمل سلط الضوء على التحول فى الطاقة فى ظل وجود عالم متغير، وتمت مناقشة عدد من القضايا، منها إمكانية تطبيق الطاقة الذكية فى مصر، والشبكات الذكية، وأسس ترشيد الطاقة، وحلول بطاريات التخزين من خلال مشروعات ريادية ومبتكرة، واستعراض الوضع الحالى لصناعة بطاريات التخزين.

وأشار شاكر خلال ورشة العمل إلى خطة القطاع التى تهدف إلى وصول نسبة الطاقات الجديدة والمتجددة إلى 20%، من مزيج الطاقة في مصر، حتى عام 2022.

ولفت إلى خطة دعم شبكات النقل التى ينفذها القطاع لتحسين كفاءة الشبكة وتقليل الفقد، لتصبح قادرة على استيعاب القدرات المضافة من التوليد وضمان الاستدامة.

وعلى صعيد آخر جارى تنفيذ خطة أخرى لتدعيم شبكات التوزيع لتطوير شبكات التوزيع حتى عام 2018، الأمر الذى أسفر عن وجود رؤية متفائلة لمستقبل قطاع الطاقة.

ولفت إلى خطة قطاع الكهرباء لتوفير الطاقة الكهربائية لكافة الإستخدامات بدرجة عالية من الجودة من خلال الأساليب التكنولوجية الحديثة، واستخدام العدادات الذكية فى شبكة الكهرباء لتحسين الأداء الفنى للشبكة، ونحن الآن فى مرحلة التعاقد لتوريد وتركيب 250 ألف عداد ذكى كمشروع ريادى، ومن المستهدف تغيير جميع العدادات بالشبكة الكهربائية بعدادات أخرى ذكية.