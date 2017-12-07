شاكر : رفع أسعار الكهرباء خفض قيمة الدعم لـ52 مليار جنيه

شرم الشيخ- أحمد عاشورقال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء، إن رفع أسعار الكهرباء على الشرائح المحددة خفّض المبالغ المالية الموجهة للدعم من 82 مليار جنيه إلى 52 مليارًا، مؤكدًا أنه لا يمكن الاستمرار في الدعم دون ترشيد.جاءت تصريحات "شاكر"، على هامش مشاركته فى فعاليات مؤتمر إف

شرم الشيخ- أحمد عاشور





قال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء، إن رفع أسعار الكهرباء على الشرائح المحددة خفّض المبالغ المالية الموجهة للدعم من 82 مليار جنيه إلى 52 مليارًا، مؤكدًا أنه لا يمكن الاستمرار في الدعم دون ترشيد.

جاءت تصريحات “شاكر”، على هامش مشاركته فى فعاليات مؤتمر إفريقيا 2017 بشرم الشيخ تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وطبقًا لخطة هيكلة أسعار شرائح الكهرباء سيكون سعر الكيلووات للشريحة الأولى لمن يستهلك 50 كيلووات 13 قرشًا، وللثانية من 51 إلى 100 كيلووات 22 قرشًا، و”الثالثة” من صفر إلى 200 كيلووات 27 قرشًا، و”الرابعة” من 201 وحتى 350 كيلووات 55 قرشًا، وللخامسة من 351 إلى 650 كيلووات 65 قرشًا، والشريحة السادسة من 651 إلى 1000 كيلووات 125 قرشًا، ولمن يزيد استهلاكه على 1000 كيلووات سيكون الكيلووات بـ135 قرشًا.

وعن أسعار كهرباء الأنشطة التجارية، يتم الحساب من صفر إلى 100 كيلووات بـ45 قرشًا، ومن صفر إلى 250 كيلووات بـ84 قرشًا، ومن صفر إلى 600 كيلووات بـ96 قرشًا، ومن 601 لـ1000 كيلووات بـ135 قرشًا، وأكثر من 1000 كيلووات يتم حسابها من بداية الاستهلاك بـ140 قرشًا.

أما الأسعار الجديدة لخدمة العملاء التى تتم إضافتها على الفاتورة، من استهلاك 0- 50 كيلووات فيتم إضافة جنيه على كل فاتورة، ومن 51- 100 كيلووات 2 جنيه، ومن 0- 200 كيلووات 6 جنيهات، ومن 201- 350 كيلووات 11 جنيهًا، ومن 351- 650 كيلووات بـ15 جنيهًا، ومن 651- 1000 كيلووات 20 جنيهًا، وأكثر من 1000 كيلووات يتم دفع 40 جنيهًا، والمقروء بصفر استهلاك يتم دفع 9 جنيهات قيمة خدمة العملاء.