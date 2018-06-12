شاكر: راعينا محدودي الدخل في رفع أسعار الكهرباء

عمر سالم قال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إنه لا يرغب في رفع أسعار الكهرباء، قائلًا: "أنا ببقى مضايق وأنا برفع الأسعار لكن ليس بأيدينا شي". وأكد شاكر، على هامش المؤتمر الصحفي لإعلان أسعار الكهرباء الجديدة لعام 2018، اليوم الثلاثاء، أنه لا يمكن تثبيت أسعار الكهرباء لأن سعر

عمر سالم



قال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إنه لا يرغب في رفع أسعار الكهرباء، قائلًا: “أنا ببقى مضايق وأنا برفع الأسعار لكن ليس بأيدينا شي”.



وأكد شاكر، على هامش المؤتمر الصحفي لإعلان أسعار الكهرباء الجديدة لعام 2018، اليوم الثلاثاء، أنه لا يمكن تثبيت أسعار الكهرباء لأن سعر الطاقة الكهربائية للمصانع في الوقت الحالي أقل من التى تباع للمنافس الأجنبى بالخارج، خاصة في قطاع صناعة الحديد.



وأشار شاكر إلى أنه يتم مراعاة محدودي الدخل ومد فترة رفع الدعم إلى عام 2020، وزيادة الأسعار ستفيد المواطن لأن الخدمة ستتحسن.