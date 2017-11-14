شاكر : خطط للربط الكهربائى مع السعودية وأوروبا وإفريقيا

عمر سالم قال الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إن الوزارة تسعى للربط الكهربائى مع دول الجوار السعودية ـ أوروبا ـ (قبرص واليونان) ويتم دراسة زيادة الربط مع الأردن وكذلك دراسة الربط مع إفريقيا. وأوضح شاكر في أحد المؤتمرات الاقتصادية تحت عنوان "مصر طريق المستقبل". خلال كلمته بالجلسة ا

عمر سالم



قال الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إن الوزارة تسعى للربط الكهربائى مع دول الجوار السعودية ـ أوروبا ـ (قبرص واليونان) ويتم دراسة زيادة الربط مع الأردن وكذلك دراسة الربط مع إفريقيا.



وأوضح شاكر في أحد المؤتمرات الاقتصادية تحت عنوان “مصر طريق المستقبل”. خلال كلمته بالجلسة الخاصة بالطاقة تحت عنوان “الطاقة مستقبل التنمية” المجهودات التى يقوم بها قطاع الكهرباء فى مصر لانجاز مشروعاته والتحديات التى يعمل القطاع حالياً على مجابهتها فى مجال شبكات النقل والتوزيع وتحسين جودة التغذية لكافة المشتركين.



وتم خلال الجلسة مناقشة عدد من المحاور التى تضمنت الخطوات الحالية والمستقبلية التى تم إتخاذها حتى تصل مصر لأن تكون مركز إقليمى للطاقة، والاهتمام الذى توليه الحكومة وقطاع الكهرباء لدعم وتعزيز دور القطاع الخاص فى الاستثمار والتشغيل وخلق فرص عمل جديدة للشباب ، ومستقبل الطاقات المتجددة فى مصر.



كما تم الإشارة إلى الأهمية التى تلعبها كفاءة إستخدام الطاقة ودور قطاع الكهرباء فى تحسينها فى كل من الإنتاج والنقل والتوزيع ، وكذلك إلزام الشركات المصنعة والمستوردة للأجهزة المستخدمة للطاقة بمستوى عالى من الكفاءة والجودة ، بالإضافة إلى تأمين مصادر التغذية الكهربية من خلال تنويع مصادر الطاقة والوصول لمزيج أمثل لتوليد الكهرباء من المصادر المختلفة، وتعظيم دور الطاقات الجديدة والمتجددة طبقاً للمحاور الرئيسية التى تركتز عليها استراتيجية الطاقة لمصر 2035 والتي أقرها المجلس الأعلى للطاقة في أكتوبر 2016.

