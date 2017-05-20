شاكر: تنفيذ 84% بمحطات العاصمة الإدارية والبرلس وبني سويف

عمر سالمعقد الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وعدد من قيادات القطاع، اليوم السبت، اجتماعًا، بممثلى شركة سيمنس وأوراسكوم والسويدى ً للوقوف على مستجدات الموقف التنفيذي للمحطات الثلاث.يأتى الاجتماع فى إطار الحرص على المتابعة المستمرة لتقدم سير الأعمال لتنفيذ محطات توليد الكهرباء ال

عمر سالم

عقد الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وعدد من قيادات القطاع، اليوم السبت، اجتماعًا، بممثلى شركة سيمنس وأوراسكوم والسويدى ً للوقوف على مستجدات الموقف التنفيذي للمحطات الثلاث.

يأتى الاجتماع فى إطار الحرص على المتابعة المستمرة لتقدم سير الأعمال لتنفيذ محطات توليد الكهرباء الثلاث الكبرى، التى يتم تنفيذها بالتعاون مع شركة سيمنس الألمانية وشركائها المحليين ( أوراسكوم والسويدى).

وأوضح شاكر أنه يجرى العمل بالمحطات الثلاث على قدم وساق، مشيدًا بأن التنفيذ يتم بمعدلات جيدة تفوق تنفيذ طبقاً الجداول الزمنية المعدة لذلك، ووصلت نسب الإنجار فى تنفيذ محطة بنى سويف إلى 86.4%، والبرلس إلى 84%، والعاصمة الإدارية إلى 84%.

وشدد شاكر على سرعة تنفيذ المشروعات الثلاث، مؤكداً على ضرورة تذليل كافة العقبات التى تعوق دون التنفيذ فى الموعد المحدد حتى يكتمل إدخال كل المحطات تجارياً فى مايو 2018.