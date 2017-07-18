شاكر: المالية تتحمل 12% من فوائد قرض 37 مليار جنيه

عمر سالم:قال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إنه تم توقيع قرضا قيمته 37.4 مليار جنيه لتطوير شبكتى النقل والتوزيع من أجل تحسين الخدمة المقدمة للمواطنين في التغذية الكهربائية.وأضاف وزير الكهرباء خلال توقيع القرض بالوزارة، أن قيمة فوائد القرض تبلغ 18.75%،ستتحمل الوزارة حوالي 6.75

عمر سالم:

قال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إنه تم توقيع قرضا قيمته 37.4 مليار جنيه لتطوير شبكتى النقل والتوزيع من أجل تحسين الخدمة المقدمة للمواطنين في التغذية الكهربائية.

وأضاف وزير الكهرباء خلال توقيع القرض بالوزارة، أن قيمة فوائد القرض تبلغ 18.75%،ستتحمل الوزارة حوالي 6.75% و12% ستدفعها وزارة المالية.

وأكد شاكر أن القرض البالغ قيمته 37.4 مليار جنيه سيقسم إلى 18 مليار جنيه لشبكة التوزيع و19.4 مليار جنيه لشبكة النقل، وذلك بهدف تحديث المنظومة والقضاء على الانقطاعات الاستثنائية المفاجئة.

ومن أبرز البنوك التي قدمت القرض لوزارة الكهرباء هم بنك مصر والبنك الأهلي والبنك العربي الإفريقي والتجارى الدولي وبنك قطر الوطني.