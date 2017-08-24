شاكر : الشراكة مع أوروبا وراء تطوير قطاع الطاقة

عمر سالم:قال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة،اليوم الخميس، إن التعاون بين مصر والهيئات والمؤسسات التنموية الأوروبية يتصف بسمات الشراكة الوطيدة والناجحة، مما كان له أكبر الأثر في تطوير قطاع الكهرباء خلال الفترات السابقة ومواجهة أهم تحديات إمدادات الطاقة.جاء ذلك خلال كلمته فى ختام اجت

عمر سالم: قال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة،اليوم الخميس، إن التعاون بين مصر والهيئات والمؤسسات التنموية الأوروبية يتصف بسمات الشراكة الوطيدة والناجحة، مما كان له أكبر الأثر في تطوير قطاع الكهرباء خلال الفترات السابقة ومواجهة أهم تحديات إمدادات الطاقة. جاء ذلك خلال كلمته فى ختام اجتماعات مشروع التوأمة مع الاتحاد الأوروبي وإيطاليا واليونان، بمشاركة السفير إيفان سوركوش، سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة والسفير كريستوس دياموسيس سفير اليونان بالقاهرة، وسفير إيطاليا بالقاهرة، والمهندس حاتم وحيد الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك ، وممثل وزارة التعاون الدولى فى فعاليات حفل ختام مشروع التوأمة المؤسسية. وأشار إلى أن إستراتيجية الطاقة بمصر تعتمد على أربعة محاور، و هى التى تركتز عليها إستراتيجية الطاقة لمصر 2035 والتي أقرها المجلس الأعلى للطاقة في أكتوبر 2016 وتتضمن المحور الأول : وهو تأمين مصادر التغذية الكهربية، و ذلك من خلال تنويع مصادر الطاقة والوصول لمزيج أمثل لتوليد الكهرباء من المصادر المختلفة، وتعظيم دور الطاقات الجديدة والمتجددة. بالإضافة إلى استخدام تكنولوجيات مستحدثة، مثل إنتاج الكهرباء من المصادر النووية ومن الفحم وكذلك تكنولوجيا الضخ والتخزين. ويعتبر الربط الكهربي إحدى الآليات التي تساعد على تأمين الشبكات وتقويتها، وهو يمثل أحد أهم المشروعات التكاملية العربية، ويشكل جانباً مضيئاً في مسيرة العمل العربي المشترك. وتحرص مصر على متابعة مشروعات الربط الكهربائى من أجل تبادل الطاقة الكهربائية وإنجاح منظومة الربط الكهربائى العربى الشامل. وأشار إلى أن مصر تدرك الفوائد الفنية والاقتصادية والبيئية لمشروعات الربط الكهربائى مع مختلف دول الجوار وتربط مصر كهربائياً مع دول الجوار شرقاً وغرباً، كما تم توقيع مذكرة تفاهم للربط الكهربائي شمالاً مع قبرص واليونان فى قارة أوروبا، وبذلك تكون مصر مركز محوري للربط الكهربائي بين ثلاث قارات. والمحور الثاني: وهو التطوير المؤسسي والحوكمة لأطراف مرفق الكهرباء والتي من أهمها رفع قدرات جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، والذي يأتي في إطاره مشروع التوأمة المؤسسية لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك. وفي هذا الصدد، فإنه يجرى حالياً تطبيق نظام للحوكمة في الشركات التابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر، إذ تم اتخاذ العديد من الإجراءات في هذا الشأن، مما يساعد على تعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة ووضع مؤشرات لتقييم الأداء والذي سوف يعود بالنفع على جميع الأطراف العاملة بالقطاع. المحور الثالث: وهو محور الاستدامة فقد ساهمت الإصلاحات المتعلقة بمنظومة الدعم وإعادة توجيهه لمستحقيه في تحقيق الاستدامة المالية للقطاع، مما كان له أكبر الأثر في تشجيع الاستثمار وتحسين عملية تقديم الخدمة للمستهلكين بشكل عام. المحور الرابع: وهو تطوير أسواق الكهرباء، من خلال تحقيق الفصل الكامل للشركة المصرية لنقل الكهرباء عن الشركة القابضة لكهرباء مصر، وإنشاء مشغل لشبكة النقل ومورد عام للطاقة الكهربائية للسوق المنظمة، بالإضافة إلى تشجيع المستثمرين المحليين والدوليين على العمل في أنشطة الكهرباء من خلال الاستمرار في تحرير سوق الكهرباءن مما سوف يكون له أكبر الأثر فى تعظيم دور مصر الإقليمي في أسواق الطاقة العالمية. وأوضح الدكتور شاكر، أن برنامج التوأمة المؤسسية يأتي في إطار المحور الثانى لإستراتيجية الطاقة في مصر استكمالاً للدعم المقدم لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك على مدار العشر سنوات السابقة، والتي شملت كخطوة أولي الدعم الفني قصير المدى الذي تم تقديمه في 2008، والدعم الفني طويل المدي في 2011 – 2012 والذين اشتملوا على عدد من المخرجات المهمة، مثل تصور لشكل التطوير المؤسسي للجهاز والإطار العام لإنشاء السوق التنافسية في مصر. وأضاف أن أهم مخرجات هذا التعاون تتمثل في دراسة التوصيات الخاصة بقانون الكهرباء، وأخذ تلك التوصيات بعين الاعتبار عند صدور قانون الكهرباء رقم 78 لسنة 2015 ، المساعدة في تطوير آليات حساب تكلفة الخدمة، ووضع القواعد العامة لفتح السوق التنافسية للكهرباء. كما أضاف أنه بتكلفة 1.225.000 يورو (مليون ومائتان وخمس وعشرون ألف يورو) وبدعم من الاتحاد الأوروبي، قدم مشروع التوأمة المؤسسية الخبرة العملية ليس لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك فقط، ولكن لجميع أطراف القطاع بما يخدم أهداف إستراتيجية الطاقة 2035. وقد استطاع العاملون بالمشروع من الجانب المصري، من خلال أنشطة المشروع الفنية والعملية بناء تصور تفصيلي للمهام والعلاقات المختلفة لكل من أطراف مرفق الكهرباء وذلك خلال المراحل الانتقالية لفتح السوق. كما استطاع المشروع توضيح أهمية الأدوار المختلفة لجميع الأطراف العاملة بمرفق الكهرباء، عن طريق المشاركة الفعالة، من جانب الشركة القابضة لكهرباء مصر والشركة المصرية لنقل الكهرباء في جميع الأنشطة التي اهتمت برفع قدرات العاملين بسوق الكهرباء. وأوضح أن المشروع قد عمل على ثلاث محاور رئيسية يعتمد المحور الأول : على وضع تصور كامل للخطوات الفنية والإجراءات الواجب تطبيقها لفتح سوق تنافسية للكهرباء علي ثلاث مراحل رئيسية: وترتكز أهم سمات المرحلة الأولي المقترحة على إعادة هيكلة الشركة المصرية لنقل الكهرباء، لتقوم بعمل مشغل لشبكة النقل ومورد عام للطاقة الكهربائية للسوق المنظمة، ويجرى التنسيق حالياً بين استشاري المشروع وممثلين من جميع أطراف قطاع الكهرباء، لاستكمال خطوات إعادة الهيكلة ومن المتوقع الانتهاء في يوليو 2018 ، تطبيق تلك المرحلة علي 16 – 20% من إجمالي مستهلكي الطاقة في مصر، وهم بالأخص من عملاء الجهد العالي والفائق للشركة المصرية ، سيكون للمشتركين المؤهلين للدخول في المرحلة الأولي للسوق التنافسية حرية اختيار مورد الكهرباء الخاص بهم عن طريق إجراء عقود ثنائية بأسعار تفاوضية. والمحور الثاني : تطوير منظومة التراخيص بجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، بحيث تخدم التوجهات الإستراتيجية لزيادة استثمارات القطاع الخاص، خصوصاً في مجال الطاقات المتجددة 2022، والتي من أهم مخرجاتها وضع القواعد التنظيمية لجلسات الاستماع وجلسات التشاور، ووضع القواعد العامة والإجرائية لإصدار تراخيص مؤقتة/ دائمة لمشروعات الطاقات المتجددة في مصر. أما المحور الثالث، فهو تعزيز قدرات جهاز تنظيم مرفق الكهرباء المصري لتقييم الخطط والمشروعات الاستثمارية للمحطات، والشبكات وذلك عن طريق أسس ومعايير محددة وواضحة والذي سوف تنعكس بالتبعية علي رفع الكفاءة الاقتصادية والتشغيلية للشبكات. وكان من أهم وأنجح أنشطة المشروع تنظيم عدد 6 زيارات ميدانية لكل من إيطاليا واليونان ليس فقط لأجهزة التنظيم، ولكن تطرقت الزيارات لخبرات كل من مشغلي الشبكات ومراكز التحكم وآخرين من اللذين يلعبون أدوار حيوية في أسواق الكهرباء في كلا البلدين، مما أعطي للمشاركين التصور الفعلي لشكل السوق الحقيقية المرجو تنفيذه في مصر. و في ظل الضغوط التمويلية التي يواجها قطاع الكهرباء لتوفير التمويل اللازم، لإجراء الاستثمارات لمواجهة الزيادة المطردة علي الطاقة الكهربائية، فقد قدم المشروع من خلال تصوره لسوق الكهرباء الرؤية العملية، لجذب الاستثمارات من القطاع الخاص، بما يخدم مصلحة المواطن في المقام الأول وبالتالي مصلحة المستثمرين ويرفع من الكفاءة التشغيلية والاقتصادية للقطاع.