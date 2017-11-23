شاكر : الحكومة تسعى لتحقيق التنمية المستدامة وتحسين مستوى المعيشة

ألقى الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، كلمة اليوم الخميس، أثناء مشاركته نيابة عن المهندس رئيس مجلس الوزراء في افتتاح مؤتمر “منظومة البرمجيات Ecostruxure Summit ” والذى تنظمه شركة شنايدر.

وأوضح “شاكر” أن المؤتمر يهدف إلى تقديم حلول صناعية متكاملة لقطاع الطاقة والبترول والمياه ، ومعزز بتقنية إنترنت الأشياء والتكامل مابين تكنولوجيا المعلومات مع التكنولوجيا التشغيلية، وبذلك يحقق الاستفادة الكاملة من الإمكانيات الحقيقية للتحول الرقمي، إلى جانب تحسين أداء الأصول وتحقيق معدلات الإنتاج الأمثل.

وأكد أن الحكومة المصرية تسعى إلى تحقيق التنمية المستدامة وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين، فضلاً عن تهيئة مناخ الاستثمار والعمل على مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والدفع بعجلة التنمية الصناعية والسياحية والتعدينية والعمرانية والزراعية في توقيت واحد بمعدلات وسرعة تنفيذ غير مسبوقة.

وأضاف أن قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة تمكن خلال عامين فقط من إضافة قدرات كهربائية تزيد عن 14000 ميجاوات، وذلك استمراراً لسعى القطاع المستمر لتأمين التغذية الكهربائية اللازمة لمجابهة الزيادة المطردة في الطلب على الطاقة الكهربائية، وتلبية متطلبات التنمية الشاملة على أرض مصر في جميع المجالات.

وأشار إلى إستراتيجية القطاع التى تم إعدادها بالتعاون مع أحد بيوت الخبرة العالمية (SOFRECO)وتضمنت تأمين الإمداد بالطاقة من خلال المزيج الأمثل فنياً واقتصادياً للطاقة فى مصر (بترول ـ كهرباء) حتى عام 2035 كما تتضمن تعظيم مشاركة الطاقة المتجددة فى مزيج الطاقة لتصل نسبتها إلى ما يزيد عن 37% بحلول عام 2035، كما يتضمن مزيج الطاقة أيضاً جميع أنواع مصادر الطاقة ( نووى، فحم، غاز…) .

و أشار إلى الخطوات التى خطتها مصر للاستفادة من الإمكانيات الهائلة من الطاقة المتجددة، وفقاً لعدد من الآليات من أهمها المشروعات الحكومية التي تنفذها هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة بنظام (EPC+Finance) ، طرح المناقصات التنافسية من خلال الشركة المصرية لنقل الكهرباء بنظام (BOO) ، وقيام المستثمر ببيع الطاقة المنتجة من الطاقات المتجددة مباشرة إلى عملائه من خلال استخدام شبكة الكهرباء القومية مقابل رسوم استخدام.