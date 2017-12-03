شاكر : الانتهاء من إضاءة 1.5 مليون عمود بالليد

عمر سالم:كشف الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، اليوم الأحد، أن وزارته انتهت من تغيير نحو 1.5 عمود إنارة كهرباء من الإضاءة العادية إلى إضاءة الليد.وأضاف - خلال كلمته فى افتتاح معرض الكهرباء والطاقة "إليكتريكس" ، أن المستهلكين سيشعرون بتحسن هائل فى جودة الطاقة الكهرب

عمر سالم:





كشف الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، اليوم الأحد، أن وزارته انتهت من تغيير نحو 1.5 عمود إنارة كهرباء من الإضاءة العادية إلى إضاءة الليد.





وأضاف – خلال كلمته فى افتتاح معرض الكهرباء والطاقة “إليكتريكس” ، أن المستهلكين سيشعرون بتحسن هائل فى جودة الطاقة الكهربائية بداية من عام ٢٠١٨.





وأشار إلى أن المؤتمر يركز على الطاقات المتجددة ، مشيرا إلى أننا نستهدف الوصول بها إلى 20 % بحلول عام 2022 ، كما أن المعرض سيساهم فى تنمية التصنيع المحلى لمكونات الطاقة المتجددة.





وأوضح أنه يتم تنفيذ حاليا نحو 4 محطات طاقة شمسية فى منطقة بنبان بمحافظة أسوان، و سيتم تنفيذ قدرات تصل لنحو 1500 ميجاوات عبر مشروعات تعريفة شراء الطاقة المتجددة.