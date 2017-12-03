طاقة

شاكر : الانتهاء من إضاءة 1.5 مليون عمود بالليد

عمر سالم:كشف الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، اليوم الأحد، أن وزارته انتهت من تغيير نحو 1.5  عمود إنارة كهرباء من الإضاءة العادية إلى إضاءة الليد.وأضاف - خلال كلمته فى افتتاح معرض الكهرباء والطاقة "إليكتريكس" ، أن المستهلكين سيشعرون بتحسن هائل فى جودة الطاقة الكهرب
1:22 م, الأحد, 3 ديسمبر 17 1:22 م, الأحد, 3 ديسمبر 17

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عمر سالم:


كشف الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، اليوم الأحد، أن وزارته انتهت من تغيير نحو 1.5  عمود إنارة كهرباء من الإضاءة العادية إلى إضاءة الليد.


وأضاف – خلال كلمته فى افتتاح معرض الكهرباء والطاقة “إليكتريكس” ، أن المستهلكين سيشعرون بتحسن هائل فى جودة الطاقة الكهربائية بداية من عام ٢٠١٨.


وأشار إلى أن المؤتمر يركز على الطاقات المتجددة ، مشيرا إلى أننا نستهدف الوصول بها إلى 20 % بحلول عام 2022 ، كما أن المعرض سيساهم فى تنمية التصنيع المحلى لمكونات الطاقة المتجددة.


وأوضح أنه يتم تنفيذ حاليا نحو 4 محطات طاقة شمسية فى منطقة بنبان بمحافظة أسوان، و سيتم تنفيذ قدرات تصل لنحو 1500 ميجاوات عبر مشروعات تعريفة شراء الطاقة المتجددة.

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