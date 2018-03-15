شاكر: ارتفاع إنتاج مصر من الطاقة المتجددة إلى 2500 ميجاوات

❏ الخياط: محطة لتوريد المخلفات.. وتخصيص 37 كيلو متر للمشروعات ❏ عبدالرحيم: خطوط للربط مع الشبكة بتكلفة 1.4مليار جنيهعمر سالمقال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إنه بعد الانتهاء من تشغيل مشروعات الطاقة الشمسية فى مدينة بنبان سيكون إجمالى إنتاج مصر من الطاقة المتجددة نحو 2500 مي

❏ الخياط: محطة لتوريد المخلفات.. وتخصيص 37 كيلو متر للمشروعات

❏ عبدالرحيم: خطوط للربط مع الشبكة بتكلفة 1.4مليار جنيه



عمر سالم

قال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إنه بعد الانتهاء من تشغيل مشروعات الطاقة الشمسية فى مدينة بنبان سيكون إجمالى إنتاج مصر من الطاقة المتجددة نحو 2500 ميجاوات.

وأضاف شاكر على هامش زيارته لافتتاح أول محطة شمسية بقدرة 50 ميجاوات فى محافظة أسوان أمس، والتى تنفذها شركة “ibvogt Infinity”، موضحا أن المحطة الشمسية تصل استثماراها لنحو 100 مليون دولار وتوفر العديد من فرص العمل.

وأشار إلى أنه من المتوقع أن تكون هذه المشروعات من أكبر الاستثمارات الأجنبية المباشرة للقطاع الخاص فى قطاع الكهرباء بمصر فى السنوات الأخيرة، لافتا إلى أن مشروعات بنبان الشمسية ستكون أكبر مجمع شمسى فى العالم بطاقة 1465 ميجاوات، ومن المقرر أن يقوم الرئيس عبدالفتاح السيسى بافتتاحها خلال الربع الأول من العام المقبل.

وحضر افتتاح المشروع وفد رفيع المستوى من وزارات الكهرباء والاستثمار وعدد من مؤسسات التمويل الدولية، وعدد من الشركات العاملة فى مجال الطاقة الشمسية، والتى فازت فى المرحلة الثانية من برنامج تعريفة التغذية.

وأوضح أن الوزارة تولى اهتماما كبيرا بالطاقة الشمسية، وتم تأسيس الوحدة المركزية لمشروعات تعريفة التغذية لتسهيل التعامل مع المستثمرين، كما تم تأهيل عدد 136 تحالفا وشركة فى المرحلة الأولى، وتوقيع اتفاقية شراء الطاقة مع شركتين بقدرة إجمالية 100 ميجاوات.

وأكد أنه تم توقيع اتفاقيات شراء الطاقة مع عدد “32” شركة ليصل بذلك إجمالى القدرات التى سيتم تركيبها فى مجمع بنبان للطاقة الشمسية 1465 ميجاوات، ويتم تمويلها من مؤسسات وجهات التمويل الدولية بإجمالى استثمارات تقدر بحوالى 2 مليار دولار.

وقال الوزير إن تنفيذ هذه المشروعات بنظام تعريفة التغذية والتى يساهم فى تنفيذها القطاع الخاص سوف يؤدى إلى إعطاء دفعة قوية لتحقيق أهداف القطاع لتعزيز مشاركة الطاقات الجديدة والمتجددة فى مزيج الطاقة المصرى، وتحقيق الأهداف التى تم اعتمادها باستراتيجية الطاقة المستدامة 2035، والتى تتضمن تعظيم مشاركة الطاقة المتجددة فى مزيج الطاقة لتصل نسبتها إلى ما يزيد عن 37% بحلول عام 2035.

وأضاف أنه تم تحديث الاستراتيجية بهدف زيادة مساهمة الطاقة الجديدة والمتجددة فى خليط الطاقة، ومن المتوقع تصل نسبة مشاركة الطاقات المتجددة إلى نسبة %42 حتى عام 2035، كما يتضمن مزيج الطاقة أيضاً كافة أنواع مصادر الطاقة (الطاقة النووية، الفحم النظيف، غاز.

وقال المهندس محمد الخياط، رئيس هيئةالطاقة الجديدة والمتجددة، أن جميع مستثمرى الطاقة المتجددة حصلوا على الضمانات المالية الكاملة لمشروعاتهم من وزارة المالية بما يضمن لهم شراء الطاقة المتجددة، كما تم توقيع اتفاقية شراء الطاقة الخاصة بالمشروعات.

وأوضح أن إجمالى المساحة المخصصة لمشروعات إنتاج الطاقة الكهربائية باستخدام أنظمة الخلايا الشمسية حوالى 37 كم2 فى مدينة بنبان، وذلك بالتنسيق والتعاون مع الجهات المختلفة لتنفيذ الأنشطة المختلفة لإنشاء مشروعات تعريفة التغذية بمنطقة بنبان، ومن بين تلك المجهودات إتاحة الأراضى للمستثمرين بنظام حق الانتفاع.

وأضاف الخياط أنه تم تقسيم الأراضى إلى مساحات مختلفة بعدد 45 قطعة أرض تكفى لإنشاء مشروعات لإنتاج الكهرباء من الخلايا الشمسية بقدرة إجمالية تصل إلى حوالى 1750 ميجاوات.

وأوضح أن الهيئة قامت بالتعاقد مع شركة لإدارة المرافق (Facility Management) والتى قامت بدورها بالعديد من الأنشطة منها إنشاء مكتب للتواصل الاجتماعى مع المجتمع المدنى بمدينة أسوان، بدء إنشاء مجمع سكنى للعمالة، التعاقد مع شركة مياه أسوان للتخلص من مياه الصرف الناتجة من الموقع.

وكشف عن تعيين استشارى لدراسة المخاطر على الطريق الصحراوى السريع أمام الموقع لتفادى الحوادث نظرا لكثافة السيارات بالموقع، إضافة إلى إنشاء محطة توريد مخلفات، ومركز إدارة لوجيستية داخل الموقع، وتجهيز مخزن للسولار واستراحة للزوار ومركز لتدريب العمالة.

ووفرت الهيئة مساحة 50 ألف متر مربع فى الأرض الشاغرة وغير المستغلة بموقع بنبان لمدة عامين، لإقامة منطقة خدمات لوجيستية لصالح جميع المستثمرين كونها ضرورة فنية لازمة لتنفيذ ما ورد بالموافقة البيئية الصادرة عن جهاز شئون البيئة.

وأضاف أنه جار التنسيق لإعداد برنامج تدريبى لشباب قرية بنبان على تقنيات الطاقة الشمسية والمهارات الفنية اللازمة لأعمال مشروعات الخلايا الشمسية، وجار التنسيق مع جمعية حصاد الخير لتنمية المجتمع بأسوان لتنفيذ البرنامج التدريبى على مدار ثمانية أسابيع لعدد (137) شاب مصرى.

وقال المهندس جمال عبدالرحيم، رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء، إنه تم ربط المشروعات بالشبكة الكهربائية القومية، وتم إنشاء أربعة محطات محولات تتضمن محطة محولات بنبان (1)، (2)، (3)، (4) GIS جهد 22/220 ك.ف سعة 3×175م.ف.أ، وتم الانتهاء من محطة محولات بنبان (1) (2)، والمحطتان الأخيرتان يجرى العمل بهما على قدم وساق، ومن المنتظر الانتهاء منهما قريبا.

وأوضح عبدالرحيم أن خطوط الربط جهد 220 ك.ف بطول 32 كم على مرحلتين تتضمن المرحلة الأولى إنشاء خطوط ربط بطول 13 كم، والمرحلة الثانية إنشاء خطوط ربط بطول 19 كم بتكلفة إجمالية تبلغ حوالى 144 مليون جنيه.

كما قامت الشركة المصرية لنقل الكهرباء أيضا بفتح خط قائم دخول وخروج لربط تلك المحطات بالشبكة، ووضع كابلات لتفريغ قدرات المضافة من محطات الطاقة الشمسية بطول 1000 كم منها 250 كم كمرحلة أولى، و750 كم كمرحلة ثانية بتكلفة إجمالية تبلغ حوالى 1442 مليون جنيه.