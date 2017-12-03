شاكر: إضافة ١٥ ألف ميجاوات منذ ٢٠١٥

عمر سالم:قال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إن قطاع الكهرباء يخطو خطوات ثابتة لتأمين عدم انقطاع التيار، وتأمين التغذية، وذلك عن طريق إضافة قدرات توليد جديدة، وإعادة تأهيل ورفع كفاءة محطات الإنتاج، موضحا أن القطاع تمكن خلال الأعوام الثلاثة الماضية، من إضافة قدرات تزيد عن 150



عمر سالم:



قال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إن قطاع الكهرباء يخطو خطوات ثابتة لتأمين عدم انقطاع التيار، وتأمين التغذية، وذلك عن طريق إضافة قدرات توليد جديدة، وإعادة تأهيل ورفع كفاءة محطات الإنتاج، موضحا أن القطاع تمكن خلال الأعوام الثلاثة الماضية، من إضافة قدرات تزيد عن 15000 ميجاوات إلى الشبكة الموحدة.

وأضاف خلال كلمته فى المؤتمر الصحفي لافتتاح معرض إليكتريك، أن القطاع نجح في إبرام تعاقد بقيمة 6 مليارات يورو، مع شركة سيمنس العالمية، لإضافة قدرات تصل إلى 14400 ميجاوات، موزعة على 3 محطات عملاقة فى (بنى سويف- البرلس- العاصمة الإدارية)، قدرة كل منها 4800 ميجاوات (أكثر من ضعف قدرة السد العالى)، ويتم تنفيذ هذه المشروعات بواسطة شركة سيمنس العالمية، بالتعاون مع الشركات المصرية، ومن المتوقع الانتهاء من دخول جميع المحطات الخدمة فى مايو 2018.

وأشار إلى أن الشركات المصرية أصبح لديها خبرة متميزة في مجالات إنشاء وصيانة محطات التوليد، وصيانة وتدعيم الشبكات الكهربائية، من خلال مشاركة شركات وطنية (أوراسكوم، السويدى)، بالتعاون مع شركات دولية (جنرال إلكتريك، سيمنز، وأنسالدو) في تنفيذ محطات الخطة العاجلة، وكذا مشاركة هذه الشركات بالتعاون مع شركة سيمنز الألمانية فى تنفيذ مشروعات محطات توليد ذات الدورة المركبة قدرة 14400 ميجاوات.

وأوضح أن الشركات المصرية المشاركة في مشروعات القطاع، ومنها على سبيل المثال شركات (أوراسكوم ،السويدى، الماكو، وإيجماك)، اكتسبت الخبرة الفنية التى مكنتها من الدخول في المناقصات الدولية والفوز بها، كما أقامت شراكات مع الشركات الأجنبية المنتجة لمهمات محطات النقل والتوزيع.

