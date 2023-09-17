«شاغلى زهراء العجمى» يسترجع شاطئه ليحل بديلا عن «شركة المعمورة» فى التعاقد مع المحافظة

وافق محافظ الإسكندرية اللواء محمد الشريف على تخصيص المساحة الشاطئية أمام قرية زهراء العجمى بشارع نادى الجمارك بمنطقة الهانوفيل لاستغلالها من اتحاد الشاغلين للقرية بصفة مؤقتة، وفق تصريحات مصدر مسئول بديوان محافظة الإسكندرية.

وأضاف المصدر أن المحافظ ألزم اتحاد الشاغلين بالتقيد بالقيمة المالية التى تم تقديرها بمعرفة اللجنة المشكلة بالقرار رقم 163 لسنة 2020 والمعدلة بالقرار رقم 302 لسنة 2020 لحين استكمال الإجراءات السابق اتخاذها طبقا لأحكام المادة رقم 80 من قانون تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة رقم 182 لسنة 2028 وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 25 لسنة 2019 للتعامل على المساحة.

واشترط محافظ الإسكندرية أن لا يكتسب المستغل من المساحة الشاطئية محل التعامل مركزا قانونيا تجاه المحافظة، مع أحقيتها فى سحب تلك المساحة، وذلك حال إقامة أى أعمال تطوير والاحتياج إليها وذلك دون أحقية المستفيد فى الاعتراض على ذلك أو الرجوع للمحافظة بأى تعويضات فى هذا الشأن.

وأشار المحافظ إلى قيام الإدارة العامة للشئون المالية بالتنسيق مع الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بأخذ القرارات اللازمة على اتحاد شاغلين قرية زهراء العجمى للموافقة على عمل التسويات المالية حال كون القيمة المالية التى يتم إقرارها من الهيئة العامة للخدمات الحكومية أكبر من القيمة المالية التى تم تحديدها بمعرفة اللجنة المشكلة بالقرار رقم 163 لسنة 2020 والمعدلة بالقرار رقم 302 لسنة 2020.

يُشار إلى أن قرية زهراء العجمى تم إنشاؤها عام 1980 من خلال شركة المعمورة للإسكان والتعمير وهى شركة حكومية، وتشمل القرية 700 وحدة سكنية و370 شاليها، وتضم كذلك شاطئا خاصًا كانت تديره الشركة لكنها اعتذرت عن الإدارة مؤخرا بداعى – الاعتبارات الاقتصادية – وقامت محافظة الإسكندرية بتسلم الشاطئ وإزالة أسواره تمهيدا لطرحه فى مزايدة علنية عامة.

وتقدم اتحاد الشاغلين لقرية زهراء العجمى للمحافظة بطلب لعودة الشاطئ إلى وضعه الأول وعدم طرحه فى مزايدة علنية، على أن يقوم اتحاد الشاغلين بالتعاقد مع المحافظة ليحل بديلا عن شركة المعمورة للحفاظ على وضع القرية.

وطلب الاتحاد من محافظ الإسكندرية اللواء محمد الشريف استغلال الشاطئ، ووافق المحافظ ليؤول الشاطئ من جديد لقاطنى قرية زهراء العجمى.