شاطئ بورسعيد يخطف الأضواء من الأسواق التجارية

بورسعيد/ أمانى العزازي فى بورسعيد يختلف عيد الأضحي هذا العام عن الأعوام السابقة،و لأول مرة يتخلي القادمون لبورسعيد من المحافظات المجاورة عن التردد على شوارع المدينة التجارية بقصد الشراء في مقابل النزوح إلى شاطئ المدينة للاستمتاع بالكورنيش الذي شهد منذ العام الماضى مشروعا ضخما لتطويره بأيدي ال

بورسعيد/ أمانى العزازي

فى بورسعيد يختلف عيد الأضحي هذا العام عن الأعوام السابقة،و لأول مرة يتخلي القادمون لبورسعيد من المحافظات المجاورة عن التردد على شوارع المدينة التجارية بقصد الشراء في مقابل النزوح إلى شاطئ المدينة للاستمتاع بالكورنيش الذي شهد منذ العام الماضى مشروعا ضخما لتطويره بأيدي الشباب.

وسجل اليوم الثالث لعيد الاضحى أعلى معدلات الإقبال على شواطئ المدينة التى اكتظت بالمصطافين من مختلف محافظات مصر.

وسجلت حركة دخول السيارات من المنافذ الجمركية أعلى معدلات للتردد على المدينة طوال أيام العيد من رحلات اليوم الواحد من أبناء المحافظات المجاورة لقضاء الاجازة علي شاطي بورسعيد والاستمتاع بالسهرات المتنوعة في ليالي بورسعيد بالحدائق المفتوحة والشاطي والكورنيش

فيما تباري أصحاب كافتريات الشاطئ فى تنظيم الحفلات الفنية والمسابقات الترفيهية وانعكست المنافسة بين أصحاب الكافتريات على جذب الزوار والمصطافين على تخفيض أسعار الخدمات والمشروبات والمأكولات المقدمة بتلك الكافتريات

وامتد هذا الكرنفال الشعبي الى منطقة غرب بورسعيد بطول الطريق الممتد بين دمياط وبورسعيد حيث تم افتتاح شاطئ بورتو سعيد التابع لمشروع عامر جروب المتمثل فى اقامة كومباوند سكنى فندقى سياحى ترفيهى

وحرص القائمون عليه على تنظيم وإقامة حفل فنى أسبوعى لكبار المطربين امثال هشام عباس ومحمود العسيلي ومحمد عدوية ورامى جمال بدعوات حضور مجانية لكافة ابناء بورسعيد

فيما تشهد المحافظة تكثيف أعمال نظافة الشاطي أولا بأول خلال إجازة العيد وما بعدها لتوفير سبل الراحة لكل المصطافين وضيوف المدينة وفقا لتعليمات اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد

وفى سياق متصل بلغت نسبة الإشغال الفندقى بالقري السياحية التابعه للمحافظة نسبة 100 ٪ لترفع لافتة كامل العدد مما دعا أصحاب الفنادق الخاصة إلى رفع أسعار الحجوزات

وأسعار الغرف والخدمات.

