شاشة مزدوجة و«رامات» 10 جيجا.. هواتف إل جي تعود للمنافسة

تستعد شركة إل جي لمعرض MWC 2020 الذي سيعقد مطلع العام القادم للكشف عن هاتف متطور يعمل مع شبكات 5G.

وتبعا للتسريبات فإن هاتف LG V60 ThinQ سيدعم العديد من التقنيات المتطورة، كالاتصال بشبكات 5G الخلوية، وميزة Dual Screen للشاشة المزدوجة التي طورتها إل جي.

وسيضمن له القدرة على التعامل مع البيانات والإنترنت بسرعة كبيرة معالج Snapdragon 865، أقوى معالجات الهواتف حاليا، وذاكرة وصول عشوائي 8 أو 10 غيغابايت.

ومن المفترض أن يحصل على هيكل مصنوع من الزجاج والألومينيوم، وكاميرا أساسية بأربع عدسات، وماسح لبصمات الأصابع مدمج في الشاشة، ومنفذ USB Type-C.

والأبرز من ذلك هو أن إل جى ستزوده بغطاء حماية خارجي فيه شاشة إضافية يمكن استعمالها لمشاهدة الفيديوهات أو كلوحة مفاتيح إضافية تعمل باللمس، أو الاعتماد عليها تماما مثل الشاشة الأساسية للهاتف.

يذكر أن مجموعة LG الكورية رفعت حصتها في شركة LG المصرية الي %94 من الأسهم بعد الاستحواذ علي حصص عدد من الشركاء المصريين منهما شركة النصر للتليفزيونات وتليمصر وشركة المصريين في الخارج بينما تمتلك مجموعة بهجت النسبة الباقية.

وبلغت قيمة مبيعات شركة LG الكترونيكس من الاجهزة الالكترونية في الشرق الأوسط وإفريقيا خلال عام 2005 ما يقرب من 2.27 مليار دولار أي بزيادة %8 عن مبيعات العام السابق 2004 خاصة أجهزة التليفزيون وشاشات البلازما ووحدات التخزين البصرية التي تصدرت قائمة أكثر المبيعات.