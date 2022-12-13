شاشة رمضان تتنظر عودة نجوم غابوا لسنوات.. جذب للجماهير وإضافة مهمة للدراما

يعود فنانين كبار للظهور مرة أخرى في الدراما التليفزيونية في موسم مسلسلات رمضان القادم 2023 بعد غياب دام سنوات ، وهم الفنانة القديرة سهير رمزي التي تقدم بطولة مسلسل ” أم البنات” في رمضان القادم .

ويعود الفنان الكوميدي أحمد عيد بعد سنوات مع النجمة نيلي كريم في مسلسل ” عملة نادرة” انتاج العدل جروب واخراج ماندو العدل .

كما تعود الفنانة نسرين أمين بعد غيابها 3 سنوات تقريبا عن الشاشة الصغيرة بمسلسل تحت الوصاية مع النجمة منى زكي ، حيث كان آخر عمل درامي شاركت فيه مسلسل ” لما كنا صغيرين” مع النجمة ريهام حجاج منذ سنوات.

أحمد سعد الدين : سهير رمزي كانت نجمة كبيرة في فترة السبيعنيات والثمانينات وبداية التسعينات

ويرى الناقد الفني أحمد سعد الدين أن عودة الفنان الجيد للشاشة تكون في صالح الجمهور حقيقة ، لكن الأهم اختيار السيناريو الجيد .

فمثلا سهير رمزي كانت نجمة كبير في فترة السبيعنيات والثمانينات وبداية التسعينات وفق” سعد الدين” ، لكن لو كانت عودتها باهتة لن يلتفت لها المشاهدين .

وأشار إلى أن أحمد عيد ابتعد لسنوات عن الدراما المصرية ، مما يدعو للتساؤل هل كان هذا الابتعاد بسبب عدم وجود أدوار جيدة، حيث يعتبر من الفنانين الذين يحرصون على انتقاء أدوارهم الفنية بعناية شديدة ، لاسيما أنه كوميديان مميز وذلك اضافة للعمل الفني الذي يتواجد فيه ، أما نسرين أمين فهي فنانة موهوبة وقدمت العديد من المسلسلات الجيدة السنين الماضية والكثيرين يحبون رؤيتها على الشاشة .

وأكد أيضا أن هؤلاء الفنانين لو كانت عودتهم من خلال سيناريو جيد ومكتوب بشكل ملائم للواقع الحالي الذي نعيشه حاليا في حياتنا ، ويتم تجسيده دراميا ستحقق هذه العودة نجاحا واقبالا من المشاهد .

نادر عدلي : أحمد عيد من أكثر الفنانين الذين سيهتم المشاهدين بعودتهم

أوضح الناقد الفني نادر عدلي أن سهير رمزي وأحمد عيد يعتبران نجوما في السينما بشكل أساسي ، وحقيقة ابتعاد السينما عنهم وابتعادهم أيضا عنها دفعهم للعودة للدراما والشاشة الصغيرة.

ونوه إلى أن الممثلين يهمهم في الأساس تقديم عملا فنيا سواء دراميا أو سينمائيا طالما لاتوجد عروض سينمائية لهم ، لكن النجوم الذين يتمتعون بنجومية سينمائية يفضلون عدم تواجدهم في الدراما التليفزيونية بكثرة لأنهم يشعرون أن ذلك يحرق نجوميتهم لدى الجمهور .

أردف قائلا أن أحمد عيد من أكثر الفنانين الذين سيهتم المشاهدين بعودتهم في موسم رمضان القادم ، لكن سهير رمزي فنانة متقلبة منذ سنوات طويلة وغابت فترة عن السينما ثم عادت للدراما التليفزيونية باحدى المسلسلات التليفزيونية ” حبيب الروح” منذ سنين واختفت مرة أخرى فهي متقلبة كثيرا .

أما نسرين أمين فهي فنانة موهوبة وتجيد الأدوار التي تقدمها سواء في السينما أو التلفزيون ، لكن لم تحقق النجومية مثل أحمد عيد وغيرهم حتى الآن وفق” عدلي” .

مصطفى هريدي : الفنان يشعر باشتياق الجمهور بعودته للشاشة بعد فترة غياب

من ناحيته أعرب الفنان مصطفى هريدي عن كون أي فنان يغيب لفترة طويلة عن الشاشة ثم يعود بعمل فني جديد يشعر أن هناك حالة اشتياق من الجمهور له بعد هذا الغياب .

وشدد هريدي على أن ذلك حدث معه بالفعل ، حينما غاب سنوات عن الشاشة ثم قدم العام الماضي قصة” حلوة اللقطة” من مسلسل نصيبي وقسمتك وكذلك مسلسل ” طير بينا ياقلبي” الذي شارك فيه مؤخرا مع ريم مصطفى قدم فيه دورا بعيدا عن الكوميديا التي اعتادها المشاهدين منه سابقا ، وجسد فيه شخصية درامية حقيقية نالت اعجاب الكثيرين .

وقال أيضا أن سهير رمزي نجمة كبيرة تربينا جميعا على أفلامها السينمائية ، وأحمد عيد كوميديان راقي وهو غائب عن الشاشة لفترة طويلة بالفعل وعودته ستكون اضافة جيدة للموسم الدرامي القادم .