«شارم دريمز» تفصح عن بيع «تكنوليس» 1% من حصتها بقيمة 2.9 مليون جنيه

شارم دريمز تفصح عن انخفاض حصة إحدى الشركات المساهمة بعد عملية بيع

أعلنت شركة شارم دريمز للاستثمار السياحى، عن قيام شركة بيت الخبرة للتأجير التمويلى “تكنوليس” ببيع 1.1% من حصتها فى الشركة بقيمة اجمالية 2.9 مليون جنيه.

وقالت شارم دريمز فى إفصاح للبورصة الأحد، إن شركة تكنوليس نفذت عملية بيع 596 ألف سهم بجلسة 26 أغسطس الجارى.

وانخفضت حصة تكنوليس بعد العملية من 5% إلى 3.96 % من إجمالى الأسهم.

وبلغ متوسط سعر السهم فى الصفقة 4.97 جنيه، ونفذتها شركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية.

ويبلغ رأسمال شارم دريمز 529 مليون جنيه، موزعا على 52.9 مليون سهم بقيمة اسمية 10 جنيهات للسهم.

ويتوزع هيكل ملكيتها الحالى ،ويتوزع هيكل ملكية الشركة ، بين جنرال ميدترينيان القابضة (21.83%)، حمادة كمال الدين أبو العنين (16.65%). وفقا لأحدث نموذج إفصاح عن الملكية فى 12 يوليو الماضى.

كما يستحوذ بنك قناة السويس (8.81%)، ويستحوذ البنك الأهلى المصرى على (5.89%)،اوفال للتنمية (10.21%) ،إضافة إلى آخرون ممن يتداولون على الأسهم الحرة فى البورصة.

شارم دريمز تنهى عقد مطاعم بمول مصر لارتفاع الإيجارات

وأعلنت شارم دريمز فى وقت سابق عن إنهاء عقد “مطاعم بارسيلوس” التابعة في مول مصر.

وبررت الشركة هذا القرار فى إفصاح للبورصة 25 أغسطس الجارى بالخسائر الكبيرة الناتجة من رفع الإيجارات في المول.

كما أشارت الشركة إلى قيامها بإعادة تقسيم فرع مول العرب بهدف تخفيض القيمة الإيجارية الشهرية بنسبة 40%.

وأظهرت نتائج أعمال حديثة للشركة تحولها للخسارة خلال النصف من العام الجارى والمنتهى يونيو الماضى.

وأظهرت القوائم المالية تسجيل الشركة صافى خسائر بقيمة 27.5 مليون جنيه خلال الفترة مقارنة بأرباح قدرها 30 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من 2019

كانت الشركة قد سجلت صافى ربح قدره 65.4 مليون جنيه خلال 2019، مقارنة بصافى خسائر قدره 26 مليون جنيه خلال 2018.

أسست شركة شارديم دريمز للاستثمار السياحى عام 1996 ، وأدرجت فى البورصة المصرية منذ أكتوبر 2000.وتعمل فى مجال قطاع الفنادق والمنتجعات وخطوط الرحلات البحرية.

دريمز تتوقع إيرادات بقيمة 2 مليار جنيه من فندق خليج نعمة

ولدى الشركة فندق بمنطقة خليج نعمة بمدينة شرم الشيخ تتوقع أن يدر إيرادات بقيمة 2 مليار جنيه خلال العشر السنوات الأولى من تشغيله الجديد.

وأسندت الشركة فى أكتوبر الماضى إدارة فندق “شارم دريمز رويزوت”إلى شركة جاز لإدارة الفنادق والمنتجعات السياحية لمدة عشر سنوات.

وقالت شارم دريمز إن مجموعة جاز للفنادق تعد من إحدى كبريات شركات إدارة الفنادق فى منطقة الشرق الأوسط حيث تدير 45 فندقًا فى مصر وتونس والإمارات .

وأضافت أن الاتفاقية تسرى لمدة 10 سنوات قابلة للتجديد، وتشمل خطة تطوير للفندق، بحيث يصل إلى أعلى مستويات الجودة الفندقية بما يتماشى مع سياسة الدولة فى الارتقاء بالمنتج الفندقى المصرى للمنافسة العالمية.