شارمو فورز يحي حفلا غنائيا بلندن اليوم

يحي الفريق الغنائي ” شارموفز ” حفلا غنائيا بلندن ، اليوم بعد طرح للألبوم الجديد ” كرفان” وضم أغنيات متنوعة نالت استماعا جيدا، ويقدم فريق شارموفز أغنيات الألبوم الأخير في الحفل ، ويشارك فيه أعضاء الفرقة بشكل كامل وهم أحمد بهاء (غناء)، و محمد العرقان (باص جيتار)، ومحمد لبيب (ساكسفون)، ومصطفى الكرداني (درامز)، إسلام علي (ترامبت)، وأحمد علي (إيقاع شرقي)، وعادل محمد (إيقاع لاتيني)، أول أغنية لهم باسم “A Chat in”..

كما يحي شارموفز العديد من الحفلات الغنائية الفترة القادمة بمختلف الدول العربية والأوروبية للترويج لألبومهم الغنائي الأخير ” كرفان” .

وطرحت فرقة شارموفرز خلال الفترة الماضية، أغنيات البومهم الجديد “كرفان” منذ بداية العام الحالي، بمجموةعة متنوعة تحتوى كل أغنية على قصة مترابطة ومتواصلة، وكانت أولى الأغنيات هي الأغنية الرئيسية التي تحمل اسم نفس الألبوم بالاضافة لأغنيات لأخرى ” بتثيري الجدل ” وأغنية” وبعدين” وغيرها .