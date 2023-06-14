شارك في تمويلات بـ 94.8 مليار جنيه.. بنك مصر يحصد عدة جوائز عن أفضل العمليات التمويلية لعام 2022

أعلنت مؤسسة EMEA Finance، أحد أهم المؤسسات العالمية في مجال المال والبنوك، جوائزها عن عام 2022، والتي حصد منها

جوائز مؤسسة EMEA Finance

العديد من الجوائز عن أفضل العمليات التمويلية على مستوى إقليم أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا لعام 2022.

وقال البنك: استلم الجوائز محمد خيرت رئيس قطاع ائتمان الشركات والقروض المشتركة ومجموعة من فريق العمل بالقطاع في الاحتفال الذى نظمته مؤسسة EMEA Finance العالمية بحضور لفيف متميز من قيادات البنوك الفائزة بالجوائز .

وجدير بالذكر أن التقييمات الخاصة بالفوز لجميع المؤسسات الفائزة بتلك الجوائز على مجموعة من المعايير المتخصصة والمرتبطة بالأداء والاستراتيجية التي تتبناها المؤسسات، وتعد تلك الجوائز شهادة ثقة لأحسن أداء ونموذج عمل.

وتنتقي مؤسسة EMEA Finance أفضل البنوك الفائزة بموجب تقييم نخبة من الخبراء في هذا المجال، ويعد حصول البنك على تلك الجوائز تتويجا لاستمرار ريادة البنك ضمن المراكز المتصدرة لقوائم مؤسسة بلومبرج العالمية في ترتيب وتسويق القروض المشتركة وتمويل المشروعات في مختلف المجالات خلال عام 2022.

وحافظ بنك مصر على ريادته على مستوى القارة الأفريقية خلال عام 2022 كخامس أفضل بنك في ترتيب و تسويق القروض المشتركة وتمويل المشروعات فضلا عن حصول البنك على عدد من الجوائز الرائدة والمتخصصة في مجال ائتمان الشركات خلال عامي 2022 و 2023 من قبل كل منGlobal Business Outlook Awards وCosmopolitan The Daily Business Awardsو Global Brands Magazine و BT Banking & Finance، و يعد هذا تأكيدا للأداء المتميز للبنك و نتائجه المالية القوية واستمرارا للخطط التسويقية المكثفة التي ينتهجها بنك مصر لجذب عملاء وعمليات تمويلية جديدة وكذلك التزام البنك بتنفيذ أهدافه الإستراتيجية والتنموية بهدف دعم الاقتصاد القومي في شتى المجالات والقطاعات.

كما يأتي حصول بنك مصر على تلك الجوائز دليلا على نجاح البنك في إتمام عمليات تمويل ناجحة بالتعاون مع العديد من وكالات ائتمان الصادرات والمؤسسات المالية الدولية، والمشاركة مع عدد من البنوك الرائدة والمتميزة بالقطاع المصرفي المصري في ترتيب وتسويق أكثر من 20 تمويل مشترك خلال العام بلغ إجمالها حوالي 94.8 مليار جنيه مصري.

واستطاع بنك مصر خلال الفترة من 1 يناير 2022 وحتى31 ديسمبر 2022 الانتهاء من ترتيب وتمويل والمشاركة في العديد من العمليات التمويلية بإجمالي مبلغ 94.8 مليار جم وذلك في العديد من القطاعات (التطوير العمراني، الكهرباء، الاستثمار العقاري، نقل بحري و نهري، اتصالات و تكنولوجيا المعلومات، البترول) بلغت قيمة حصة بنك مصر في تلك العمليات 57.9 مليار جم تقريبا.