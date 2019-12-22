«شارع الخير» تطرق أبواب 90 حالة لحمايتهم من البرد

نظمت مبادرة «شباب الخير» في حي عين شمس فعالية بعنوان «شارع الخير» استهدفت توزيع البطاطين وكساء الشتاء على الأيتام وكبار السن والمشردين

نظمت مبادرة «شباب الخير»، المنبثقة عن الحملة الرئاسية حياة كريمة، فعالية بعنوان «شارع الخير» استهدفتدخال السعادة والحماية من أجواء البرد لنحو 90 حالة.

وقال أحمد عبد الرازق، مؤسس المبادرة، إن فعالية شارع الخير تمت بمشاركة 10 شباب من أبناء منطقة عين شمس.

وأوضح أنهم جابوا الشوارع فجرًا للبحث عن من ينامون على الأرصفة دون غطاء.

وأكد أن الفعالية استهدفت قرابة ٢٠ فردًا.

وأضاف: “بالتوازي مع فعالية طرق الأبواب لتوزيع البطاطين أيضًا على كبار السن في منازلهم، واستفاد منها عدد مشابه”.

كما وزعت المبادرة كساء الشتاء على ما يزيد عن 50 طفًلا يتيمًا بمنطقة عين شمس، في فعالية حملت عنوان «فرحة يتيم»



مدحت إسماعيل