شارديم دريمز : استخدمنا حصيلة الاكتتاب فى سداد ديون واستكمال مشروعات

رجب عز الدينقالت شركة شارديم دريمز للاستثمار السياحى إن حصيلة الاكتتاب فى زيادة رأس المال تم استخدامها فى سداد ديون واستكمال مشروعات قائمة.وأضافت الشركة، فى بيان، للبورصة المصرية، أن حصيلة الاكتتاب البالغة 79.8 مليون جنيه تم استخدامها فى سداد جزء من أرصدة الحسابات الدائنة للشرك

رجب عز الدين





قالت شركة شارديم دريمز للاستثمار السياحى إن حصيلة الاكتتاب فى زيادة رأس المال تم استخدامها فى سداد ديون واستكمال مشروعات قائمة.

وأضافت الشركة، فى بيان، للبورصة المصرية، أن حصيلة الاكتتاب البالغة 79.8 مليون جنيه تم استخدامها فى سداد جزء من أرصدة الحسابات الدائنة للشركات الشقيقة بمبلغ 12 مليون جنيه.

وتم استخدام الحصيلة فى استكمال أعمال الإنشاءات للمشروعات الجارية والمتوقفة عن العمل للشركة، وذلك بمبلغ 39.1 مليون جنيه.

كما سددت الشركة مبالغ مستحقة للمورّدين والمقاولين بقيمة 12.6 مليون جنيه؛ لضمان استكمال أعمال الشركة وعدم تعرضها لمطبات قانونية تؤثر على موقفها القانونى وسمعتها التجارية.

كذلك سددت الشركة مصروفات عمومية وإدارية متضمنة مستحقات البورصة والضرائب بإجمالى مبلغ 10.5 مليون جنيه.