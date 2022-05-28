شادي سمير: 33% نسبة إنجاز «سيليكت إنترناشيونال» في مشروعات مبادرة حياة كريمة

كشف المهندس شادي سمير، رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات سيليكت إنترناشيونال أن حجم تعاقدات المجموعة قد تخطت الـ 2 مليار جنيه في عام 2021، وأن المجموعة حريصة على المشاركة في تنفيذ المشروعات القومية، التي تقوم بها الدولة لتوفير حياة كريمة للمواطنين عبر عدة سبل متنوعة تسهم بصورة مباشرة في متطلبات حياتية للمواطنين، مشيراً إلى ان المجموعة وهي أحد الكيانات المصرية الوطنية التي تملك ثلاثة شركات يعمل بها أكثر من 1500 موظف وتعمل في 26 دولة حول العالم.

وأوضح سمير أن المجموعة لها استراتيجية واضحة للعمل داخل مصر تقوم على ثلاث محاور رئيسية تتماشي مع رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة للدولة المصرية وهي: “دعم مراحل اتخاذ القرار، دعم ريادة الاعمال، دعم ملف المياه في مصر”.

وأضاف أن الشركة نمت استثماراتها في مصر حيث وصل حجم الاستثمار في السوق إلى 57% من إجمالي حجم استثمارات المجموعة.

وتابع أن 43% من استثمارات المجموعة تأتي في دعم ملف مراحل اتخاذ القرار والتي تشمل الاستثمار في البنية التحتية التكنولوجية والأرقام التحليلية في القطاعات والاستثمار في ال Big Data وتحقيق الامن على المستوي الالكتروني والتكنولوجي بحجم تعاقدات تتخطي ال500 مليون جنيه.

ولفت إلى أن الشركة تعمل على التوافق وتحقيق التكامل مع استراتيجية الدولة، وهو ما يمثل رؤيتنا للنمو والتوسع في المجالات الحيوية كالمياه ودعم البنية التحتية الخاصة بها، حيث يعادل حجم تعاقداتنا في ملف المياه 2.5 مليار جنيه مصري على مدار 3 سنوات”.

وأكد أن مبادرة حياة كريمة تمثل حوالي 30% من حجم أعمال المجموعة عام 2022 بما يعادل 600 مليون جنيه بنسبة إنجاز تتعدى 33% عن طريق شركة انتربرايز سيجما تكنولوجي التي تقوم بتنفيذ المشروعات في قطاع تحلية المياه كجزء من الخطة القومية لمشروع المياه، لتلبية الاحتياجات في المدن والمحافظات مثل الشرقية ومنفلوط والإسماعيلية وبورسعيد ودمياط وإنشاء محطات تنقية المياه في بعضها.

وأشاد بحزمة التحفيزات الصادرة من القيادة السياسية لدعم ملف ريادة الاعمال و التي تُمثل نقطة تحول في نمو هذا القطاع الحيوي , متابعا ان سيلكت حريصة على خلق قيمة مشتركة وزيادة الاستثمارات الموجهة لدعم ذلك القطاع مما ينعكس على دخول الشركة في مجالات متعددة وقطاعات متنوعة ومبتكرة فضلا عن تمكين رواد الاعمال وأصحاب الأفكار المبتكرة من خلال نقل المعرفة والتجارب والخبرات و خلق فرص الاستثمار المباشر خصوصا في مجال الحلول الرقمية المالية Fin – Tech .

و أكد أن مبادرة البنك المركزي المصري الأخيرة التي تم إطلاقها في فبراير 2021 لحث المؤسسات المالية والبنوك على التعاون مع الفرص الواعدة لرواد الأعمال والشركات الناشئة المتخصصة في تقديم الخدمات المالية المبتكرة لتمكين مصر للتحول لمركز إقليمي للتكنولوجيا المالية في إفريقيا والشرق الأوسط، قامت بدعم شركة Cayesh والتي تهدف لتوفير حلول تمويلية مبتكرة للشركات الصغيرة والمتوسطة وتقديم برنامج تمويل سلاسل الموردين للشركات الكبرى في السوق المصرية، بالإضافة الي تطوير قناة جديدة لدخول تلك الشركات في القطاع المصرفي وتقليل المخاطر الائتمانية.

الجدير بالذكر إن شركه سيليكت إنترناشيونال هي المؤسسة الأم لمجموعة من الشركات سريعة النمو والتي تعمل في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا لتقديم حلول متقدمة لأنظمة وخدمات تكنولوجيا المعلومات مع التركيز بشكل رئيسي على مفهوم علوم البيانات.