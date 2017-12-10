شادي رشاد: تصدير السيارات للأسواق الإفريقية يدعم صناعة المكونات

شريف عيسى قال شادى رشاد، مدير تطوير الأعمال بشركة INDE للصناعات المغذية، إن هناك عددا من التحديات التى تواجه تطوير صناعة المكونات والتى من أبرزها تهرب المستوردين من دفع ضريبة القيمة المضافة والجمارك، مقارنة بالمكونات المحلية الصنع. وأشار إلى أن انخفاض القيمة الجمركية على المكونات، والتى تقدر بنسبة

شريف عيسى

قال شادى رشاد، مدير تطوير الأعمال بشركة INDE للصناعات المغذية، إن هناك عددا من التحديات التى تواجه تطوير صناعة المكونات والتى من أبرزها تهرب المستوردين من دفع ضريبة القيمة المضافة والجمارك، مقارنة بالمكونات المحلية الصنع.

وأشار إلى أن انخفاض القيمة الجمركية على المكونات، والتى تقدر بنسبة ٧% تسبب فى عدم قدرة الصناعات المغذية على التطوير، وتلبية احتياجات مصنعى السيارات المحليين، بالإضافة إلى إحجام المصنعين عن ضخ استثمارات فى مجال صناعة المكونات.

وأكد أن التصدير للأسواق الأفريقية سيدعم نمو صناعة المكونات فى مصر خاصة لدولة جنوب أفريقيا، والتى تستهدف الوصول بمبيعاتها من السيارات إلى ١٠ ملايين وحدة بحلول عام٢٠٣٠.